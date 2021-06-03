Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 08 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
07 июня 2021 17:01  [37] ЕГЭ по русскому языку в Нижегородской области прошло без нарушений
07 июня 2021 16:53  [70] Движение транспорта временно приостановят на ул. Стрелка в Нижнем Новгороде
07 июня 2021 16:31  [62] Более 8 200 выпускников нижегородских школ сдавали ЕГЭ по математике
07 июня 2021 16:14  [133] Правила пользования платными парковками в Нижнем Новгороде предлагается изменить
07 июня 2021 15:08  [130] Инклюзивный конкурс "Я художник - я так вижу" стартовал в Нижегородской области
07 июня 2021 14:40  [220] Правила содержания дорог в зимний период изменятся в Нижегородской области
07 июня 2021 14:12  [113] Более 30 нижегородских компаний вошли в совет бизнеса по вопросам инвалидности
07 июня 2021 13:10  [151] Несколько КАМАЗов мусора вывезли с берегов Ковы по итогам экосубботника
07 июня 2021 12:55  [143] Более 50 библиотек региона пополнили книжные фонды в рамках акции "Единой России"
07 июня 2021 12:36  [211] Еще 13 человек скончались от коронавируса в Нижегородской области за минувшие сутки
Общество

Более 20 дворов благоустроят в Дзержинске до конца 2021 года

07 июня 2021 12:00  [212] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

В Дзержинске стартовало комплексное благоустройство дворовых территорий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2021 году в городе будет благоустроено 23 двора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Работы уже начались во дворе дома №15 на Окской набережной, где проживает около 700 горожан. Жители определили, что им необходим ремонт проезжей части, парковок и тротуаров. Кроме того, они попросили установить во дворе освещение, а также скамейки и урны. По инициативе жителей здесь также появится площадка для отдыха или проведения дворовых детских концертов.

Как уточнили в правительстве, всего в 2021 году в Дзержинске будет благоустроено 23 двора. На эти цели из бюджета города выделено более 50 млн рублей.

Заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов рассказал, что каждый проект благоустройства индивидуален, поскольку жители каждого двора совместно с домоуправляющими компаниями включили в них то, что им интересно и необходимо. Некоторые горожане выступили за установку детских и спортивных площадок в своих дворах, другие выступили за обустройство парковок и тротуаров, третьи проголосовали за озеленение.

Денис Дергунов также отметил, что контролировать ход выполнения работ и принимать их на всех этапах будут сами жители совместно с управляющей компанией и администрацией города.

В 2021 году запланировано комплексное благоустройство 23 дворовых территорий по адресам:
- пр. Ленинского Комсомола, 37/23;
- Окская наб., 15;
- ул. Патоличева, 7, 9, 9а, 11;
- ул. Чапаева, 26;
- пр. Циолковского, 33, 69, 83, 85а;
- ул. Ситнова, 10б;
- бул. Победы, 5;
- пр. Свердлова, 31в;
- ул. Строителей, 10, 10а, 12;
- ул. Пожарского, 26;
- ул. Бутлерова, 38а;
- бул. Мира, 9/11;
- ул. Пирогова, 31, 33;
- ул. Галкина, 7а.

Как ранее сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в 2020 году.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил начать сбор подписей в поддержку присвоения Дзержинску звания "Город трудовой доблести". С такой идеей к нему обратились жители города химиков после того, как этого звания был удостоен Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области голосованием выбрали территории, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Например, в Дзержинске местные жители выступили за продолжение благоустройства центрального парка.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
565739,565831 Благоустройство Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph