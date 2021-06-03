Более 20 дворов благоустроят в Дзержинске до конца 2021 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

В Дзержинске стартовало комплексное благоустройство дворовых территорий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2021 году в городе будет благоустроено 23 двора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Работы уже начались во дворе дома №15 на Окской набережной, где проживает около 700 горожан. Жители определили, что им необходим ремонт проезжей части, парковок и тротуаров. Кроме того, они попросили установить во дворе освещение, а также скамейки и урны. По инициативе жителей здесь также появится площадка для отдыха или проведения дворовых детских концертов.

Как уточнили в правительстве, всего в 2021 году в Дзержинске будет благоустроено 23 двора. На эти цели из бюджета города выделено более 50 млн рублей.

Заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов рассказал, что каждый проект благоустройства индивидуален, поскольку жители каждого двора совместно с домоуправляющими компаниями включили в них то, что им интересно и необходимо. Некоторые горожане выступили за установку детских и спортивных площадок в своих дворах, другие выступили за обустройство парковок и тротуаров, третьи проголосовали за озеленение.

Денис Дергунов также отметил, что контролировать ход выполнения работ и принимать их на всех этапах будут сами жители совместно с управляющей компанией и администрацией города.

В 2021 году запланировано комплексное благоустройство 23 дворовых территорий по адресам:

- пр. Ленинского Комсомола, 37/23;

- Окская наб., 15;

- ул. Патоличева, 7, 9, 9а, 11;

- ул. Чапаева, 26;

- пр. Циолковского, 33, 69, 83, 85а;

- ул. Ситнова, 10б;

- бул. Победы, 5;

- пр. Свердлова, 31в;

- ул. Строителей, 10, 10а, 12;

- ул. Пожарского, 26;

- ул. Бутлерова, 38а;

- бул. Мира, 9/11;

- ул. Пирогова, 31, 33;

- ул. Галкина, 7а.

Как ранее сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в 2020 году.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил начать сбор подписей в поддержку присвоения Дзержинску звания "Город трудовой доблести". С такой идеей к нему обратились жители города химиков после того, как этого звания был удостоен Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области голосованием выбрали территории, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Например, в Дзержинске местные жители выступили за продолжение благоустройства центрального парка.