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Общество

Правила содержания дорог в зимний период изменятся в Нижегородской области

07 июня 2021 14:40  [222] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Правила содержания дорог Нижегородской области в зимний период будут изменены. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", который присутствовал на заседании комитета ЗСНО по транспорту 7 июня.

Министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев рассказал, что планируется введение новых требований по отношению к подрядным организациям, которые будут заниматься содержанием дорог осенью 2021 и зимой 2022 года. Для них будут введены новые критерии оценки работы.

"По итогам анализа работы подрядчиков минувшей зимой из 61 организации 27 сработали хорошо, 21 удовлетворительно, 13 неудовлетворительно", - отчитался министр транспорта региона.

Он отметил, что по новым правилам, за некачественную уборку снега заказчик работ сможет выставить штраф подрядной организации уже после первого предписания, тогда как раньше это было возможно лишь после нескольких предписаний.

Саватеев также сообщил, что запланированы изменения в размещении песко-соляных баз и асфальтовых заводов на территории области.

Глава Минтранса заверил, что новые правила повысят качество содержания дорог зимой.

Депутаты Заксобрания согласились с предложением министерства транспорта. По итогам заседания они рекомендовали провести дополнительное совещание с подрядными организациями по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области заключено семь контрактов жизненного цикла на ремонт и содержание дорог, находящихся в ведении ГУАД. Данные контракты упрощают работу заказчика с подрядчиком в рамках гарантийных обязательств, поскольку вопросы ремонта и содержания адресуются одной и той же организации".

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Теги:
Дороги Законодательное собрание
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