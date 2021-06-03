Более 8 200 выпускников нижегородских школ сдавали ЕГЭ по математике Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 8 200 выпускников нижегородских школ сдавали ЕГЭ по математике 7 июня. Об этом сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

Согласно информации, математику профильного уровня для сдачи выбрали 62% выпускников.

Далее по популярности следуют обществознание, которое выбрали 50% участников, физика (25%), биология (18%), информатика и ИКТ 17%).

Напомним, что два нижегородских выпускника были удалены с ЕГЭ за использование шпаргалок.

"Результаты участников ЕГЭ, нарушивших порядок, будут аннулированы. К пересдаче они будут допущены не ранее следующего календарного года", - резюмировал собеседник агентства.