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Более 8 200 выпускников нижегородских школ сдавали ЕГЭ по математике 7 июня. Об этом сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.
Согласно информации, математику профильного уровня для сдачи выбрали 62% выпускников.
Далее по популярности следуют обществознание, которое выбрали 50% участников, физика (25%), биология (18%), информатика и ИКТ 17%).
Напомним, что два нижегородских выпускника были удалены с ЕГЭ за использование шпаргалок.
"Результаты участников ЕГЭ, нарушивших порядок, будут аннулированы. К пересдаче они будут допущены не ранее следующего календарного года", - резюмировал собеседник агентства.
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