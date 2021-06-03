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Поиск оптовых поставщиков одежды

10 июня 2021 11:21  [2]

Дистрибьютерам, дилерам, закупщикам постоянно требуется оперативная информация о поставщиках тех или иных товаров по доступной цене крупным и мелким оптом. Для этого существует информационный ресурс - официальный сайт Qoovee, где собрана вся нужная информация и контакты. Публикуются новости компаний и проводимые ими выгодные акции.

Миссия интернет-базы оптовых поставщиков – помочь покупателям приобрести нужные продукты разных марок, а продавцам – найти покупателей и повысить свой спрос и прибыльность. Такая площадка выгодна обеим сторонам бизнеса. Покупателям предоставляется информация о продаваемых товарах и ценах на них, например:

  • канцелярии;
  • упаковки;
  • игрушек;
  • электроники;
  • спорттоваров;
  • подарков;
  • бытовой химии;
  • электрооборудования;
  • пластиковых изделий;
  • транспорта;
  • стройматериалов;
  • инструментов;
  • товаров для здоровья и красоты;
  • косметики;
  • продуктов питания;
  • товаров для сельского хозяйства.

Но основные поисковые запросы связаны с тем, что предлагают оптовые поставщики одежды и обуви. Это самые ходовые и востребованные позиции. На сайте Qoovee представлены производители и поставщики текстиля, трикотажа, праздничной и повседневной одежды по разным ценам, включая иностранные бренды и хорошо зарекомендовавшие себя российские марки.

Оптовые поставщики на Qoovee предоставляют систему рассрочек и скидок своим постоянным заказчикам. Закупщики же могут рассмотреть рейтинг компаний, отобрать подходящие по стоимости и качеству предложения, а также получить всю необходимую контактную информацию. Представленный на сайте ассортимент охватывает более 100 стран со всего мира. Очень просто составить заявку на тот или иной товар. Консультанты ресурса оперативно составят подходящий список поставщиков по заданным параметрам. Это лучшая площадка, чтобы найти покупателя, продавца, партнера по бизнесу, надежного инвестора. Здесь есть оптовые закупщики и поставщики - как крупные предприятия, так и мелкие индивидуальные предприниматели, которые только начали собственное дело и конкурируют с остальными, предлагая товары высокого качества по самой низкой цене.

Покупатель и поставщик просто должны пройти регистрацию на сайте Qoovee и использовать свой личный кабинет. Выбрать прямые поставки от изготовителя одежды и обуви, что позволит держать конкурентоспособные низкие цены на определенном сегменте рынка.


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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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