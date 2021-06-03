Объединенный стенд нижегородских издательств представят на книжном фестивале "Красная площадь" Общество

Фото: организаторы мероприятия

Объединенный стенд нижегородских издательств представят на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, в рамках фестиваля пройдет ряд мероприятий от региональных издателей.

Так, 19 июня с 16.30 до 17.15 издательство "Кварц" организует встречу с автором и иллюстратором книг "Нижегородский кремль: о чем расскажут башни" и "В доме на краю леса" Юлией Варнаковой. С 18.30 до 19.15 издательство "Деком" презентует книги и альбомы, выпущенные к 800-летию Нижнего Новгорода: "Нижний Новгород - 800", "Кафедральный собор во имя благоверного князя Александра Невского", "Нижегородский государственный художественный музей", "Три времени Нижнего Новгорода", "Ах, что такое движется там по реке…" и др.

Книги "В доме на краю леса", "Нижний Новгород – 800", "Нижегородский государственный художественный музей", "Три времени Нижнего Новгорода" и "Ах, что такое движется там по реке…" были изданы при поддержке областного правительства в рамках региональной программы поддержки книгоиздания. Программа действует в регионе с 2008 года, за это время были изданы 103 книги общим тиражом свыше 80 тысяч экземпляров.

Книжные издания, выпущенные при финансовой поддержке правительства Нижегородской области, неоднократно становились победителями и лауреатами всероссийских конкурсов и ежегодно представляются на международных и всероссийских книжных фестивалях и выставках-ярмарках в Москве и за рубежом в рамках объединенных экспозиций нижегородских издательств.