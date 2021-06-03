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Общество

Более 20 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки

18 июня 2021 12:12  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 218 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 18 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера был зарегистрировано 207 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 18 июня составляет 1.09 (вчера также - 1.09).

По данным на 18 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 121 238 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 674 (вчера - 2 599).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 114 627 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 122 человек, а 21 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 937.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 810 561 человек, в том числе за последние сутки протестированы 6 619 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

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Теги:
Здоровье Коронавирус
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