Еще более 200 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 207 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 17 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.



Вчера был зарегистрирован 191 новый случай COVID-19.



Коэффициент распространения инфекции на 17 июня составляет 1.09 (вчера также - 1.09).



По данным на 17 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 121 020 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 599 (вчера - 2 532).



На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 114 505 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 120 человек, а 20 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 916.



С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 803 942 человек, в том числе за последние сутки протестированы 4 596 жителей.



Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.



Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.