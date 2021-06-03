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Общество

Еще более 200 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

17 июня 2021 13:48  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 207 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 17 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера был зарегистрирован 191 новый случай COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 17 июня составляет 1.09 (вчера также - 1.09).

По данным на 17 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 121 020 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 599 (вчера - 2 532).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 114 505 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 120 человек, а 20 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 916.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 803 942 человек, в том числе за последние сутки протестированы 4 596 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

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Теги:
Коронавирус
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