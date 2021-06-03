Эксперт-мониторинг событий 14 – 18 июня 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – встреча в Женеве президентов США и России

В Женеве 16 июня состоялась встреча президентов Байдена и Путина. Сегодня российско-американские отношения – важный фактор, определяющий как международную, так и внутреннюю политику, и возможности нашей страны.

Зачем нужна была эта встреча для США и для России? Ожидания и результаты встреча Байдена и Путина – оправдались ли они?

Как отмечает эксперт "Минин-центра", профессор, доктор исторических наук Олег Колобов, встречи на высшем уровне по своим задачам и форматам бывают разные.

Однако всем руководителям очень важно, чтобы их понимали адекватно, а глобальной проблемой для любой сверхдержавы является проблема ее идентификации как для внешней, так и для внутренней аудитории. В этом отношении состоявшаяся встреча Байдена и Путина – это не решение каких-то мелких задач, а определение стратегий поведения двух стран, их принципиальных геополитических позиций и механизмов дальнейшего диалога.

Встреча Путина и Байдена – первый шаг общения, который должен быть продолжен не только по разгребанию существующих завалов, но и определению глобальных проектов.

Новый формат международной идентификации – задача актуальная и для новой администрации США, и для России.

Нам важно, чтобы Россия была современной великой державой в полном смысле этого слова, и здесь предстоит очень серьезное дело. Это означает, что мы строим державу нового качества, которая способна решать множество глобальных проблем. Формат, в котором сегодня живут люди нашей страны достаточно вопросительный: и к обывателю, и к государственным деятелям, и к державе в целом. Нужны планы и глобальные проекты, которые можно обсуждать с серьезными партнерами.

В этом отношении у России есть потенциал строительства великой державы и государственной системы, подобно той, которая зарекомендовала себя в прошлом, которая должна быть сейчас и в обозримом будущем.

Современный формат этого может быть подобен новой американской реальности – BLM (Black Lives Matter – "жизни темнокожих имеют значение"). В нашем случае – Russian Lives Matter – "жизни русских имеют значение". В любом случае России важно иметь свой глобальный проект, в который должны быть вписаны другие державы, и который решает такие актуальные сегодня задачи как безопасность, благосостояние народа, мировое ресурсообеспечение, борьба с коронавирусом.

Встреча Байдена и Путина – первый шаг общения, вызванный необходимостью переформатирования и внесения нечто нового в динамику развития мирового масштаба, в решение вопросов в интересах человечества. Наивно звучит!? Но, тем не менее, без таких первых шагов ничего подобного не сделаешь. И это касается как России, так и США.

Региональная тема – введение новых ограничений от Covid-19 в Нижегородской области

В связи с усложнением ситуации с коронавирусом на уходящей неделе в Нижегородской области введены новые ограничения.

Так, ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Посещение массовых мероприятий теперь возможно при наличии сертификата прививки, отрицательного результата ПЦР или результата исследования на наличие антител. Новые ограничения введены для жителей, работающих с детьми. Также нижегородские предприятия обязали перевести работников на "удаленку".

По заявлению министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, происходящий подъём заболеваемости Covid-19 может быть более интенсивным, чем год назад.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, сегодня очевидно, что история повторяется уже в третий раз. Говорить о третьей волне Covid-19 пока не приходится, но тенденция ее развития очевидна. В то же время в отличие от ситуации прошлого года пандемии есть действенная альтернатива – вакцинация до уровня коллективного иммунитета. И сегодня очевидно, что выбор сузился до двух вариантов: либо ужесточение ограничений, либо обязательность вакцинации. У каждого варианта есть побочные социальные эффекты, но второй вариант способен ликвидировать проблему пандемии в принципе.

Если еще месяц назад обязательная вакцинация воспринималась как мера гипотетическая, то сегодня она становится фактом, с активным и массовым продолжением.

Москва, несмотря на заявление о недопустимости обязательной вакцинации, которое звучало ранее на федеральном уровне, все же избрала путь на жесткий вариант – введение требований вакцинации для широких категорий граждан.

Особенности московского варианта в следующем:

- охватывает значительные категории граждан – это практически все бюджетники и сфера услуг;

- вводит систему контроля и усиления уровня мотивации;

- затрагивает трудовые отношения, т.к. вводит ответственность работодателей за вакцинацию сотрудников.

Для Москвы проблема очевидна – это центр массовой социальной коммуникации, где вирус распространяется особенно быстро, охватывая не только агломерацию, но минимум всю центральную Россию. С учетом уже имеющейся практики – примеру Москвы с небольшой временной дистанцией будут следовать и другие российские регионы. Обязательную вакцинацию уже ввели в Московской, Кемеровской и Сахалинской областях.

По проведению обязательной вакцинации Москва берет срок в два месяца. Очевидно, что результаты будут не сразу – для них и нужен продолжительный временной отрезок. В любом случае Москва сегодня – это ориентир для остальных регионов.

Губернатор Глеб Никитин не исключил обязательную вакцинацию для Нижегородской области.

Следует иметь в виду, что сегодня преодоление эпидемии Covid-19 – вопрос уже далеко не медицинский. Несколько месяцев назад было очевидна необходимость связки медицинских, информационных и социально-политических действий.

Сегодня это актуализируется начавшейся избирательной кампанией разных уровней, а действия московского мэра Собянина – это пример необходимости добавления жестких мер по обязательной вакцинации к уже имеющимся инструментам.

Муниципальная тема – реорганизация садовых товариществ в Нижнем Новгороде

Проблема наличия садоводческих товариществ в черте городских поселений касается многих нижегородских муниципалитетов в условиях активной застройки и коммерческой востребованности земли.

Департамент градостроительного развития и архитектуры Нижнего Новгорода на уходящей неделе сообщил об изменениях в отношении существующих садовых некоммерческих товариществ (СНТ), находящихся в черте областного центра. Лишь треть из них может быть сохранена в прежнем статусе. Из 172 существующих СНТ 113 планируются к ликвидации до 2030 года.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Вячеслав Гуськов, вопрос социально-значимый, требующий соответственной информационной работы городских властей с собственниками.

Тем более, что существующие юридические нормы дают возможность гражданам выбрать оптимальные варианты, улучшающие положение с их собственностью. В свое время в соответствии с нормами Федерального законодательства "О садовых, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" от 15.04.1998 г., гражданам было разрешено возводить на территории участка жилые дома, в результате чего и появились самые разные конструкции.

В соответствии с сегодняшним генеральным планом и Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) Нижнего Новгорода часть садоводческих товариществ подлежит ликвидации в прежнем юридическом статусе, часть – сохранению (ориентировочно 59 СНТ), часть – реорганизации в индивидуальную жилую застройку (ИЖС) или могут быть выделены под многоэтажную застройку.

Принципиальный момент в этом вопросе – по регламенту реорганизацию могут провести и сами собственники земли, а зонирование территории города в соответствии с Правилами, не предусматривающее сохранение садоводческих товариществ, не влечёт ограничений прав по использованию земельных участков по их целевому назначению – "ведение садоводства".

При этом следует отметить, что садовые постройки в стиле бразильских фавел, которых сегодня большинство, не красят наш город. Многие из них не ухожены, заброшены и являются приютом для асоциальных личностей – в связи с чем решение городских властей по наведению порядка на этих территориях является вполне обоснованным и логичным. Тем более, что собственность на участки после ликвидации сохранится, а стоимость земли и капитальных строений на участках, оформленных под ИЖС, в условиях рыночной востребованности земли в черте города, только возрастет.

Появится перспектива бесплатного подведения газа к домовладениям. В случае участков, выделенных под многоэтажную застройку, собственники могут получить вариативную прибыль, либо от прямой продажи, либо от долевого участия в строительстве.

Есть вопросы по поводу вполне респектабельных построек в случае их попадания в зону многоэтажной застройки. Как быть с ними в этом случае? Идти дорогой Митволя и Лужкова напролом, как в случае с московским "Речником"?

Очевидно, что в наше время этого допускать нельзя, и надо либо договариваться девелоперам и застройщикам с жителями, либо воспринимать позицию граждан, как вето на строительство. Исходя из действующих юридических норм, предпочтение для собственников имеет вариант реорганизации садоводческих товариществ в формат ИЖС. В этом случае будет меньше изменений к действующим путепроводам, коммуникациям, и как следствие – меньше земель будет отчуждаться под места общего пользования в соответствии с Земельным кодексом РФ (ФЗ 135).

При этом количество зеленых насаждений, рядом с домовладениями не сильно изменится, что сегодня актуально для развития позитивной экологической ситуации в городе.