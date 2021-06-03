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Общество

Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области

20 июня 2021 16:20  [148] Общество
Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки выявлено 249 случая заражения ковидом. Таким образом, на 20 июня в Нижегородской области зарегистрировано 120 242 случая COVID-19.

Вылечились в общей сложности 114874 человек, в том числе 118 человек за прошедшие сутки.

Скончались 3980 человек, в том числе 23 человека за минувшие сутки.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

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Теги:
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