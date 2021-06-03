Более 260 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 268 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 21 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера был зарегистрировано 249 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 21 июня составляет 1.24 (вчера - 1.20).

По данным на 21 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 121 986 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 984 (вчера - 2 800).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 115 002 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 128 человек, а 20 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 000.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 847 118 человек, в том числе за последние сутки протестированы 8 398 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.



Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.