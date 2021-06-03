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Бизнес

Возможности ТОСЭР "Саров" презентуют нижегородским предпринимателям

21 июня 2021 15:01  [98] Бизнес

Фото: с сайта администрации Сарова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

АО "Атом-ТОР" (управляющая компания ТОСЭР в РФ, входит в госкорпорацию "Росатом") 24 июня 2021 года в 11:00 проведёт для онлайн-презентацию ТОСЭР "Саров". Трансляция будет организована для регионального бизнес-сообщества. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Уточняется, что в мероприятии примет участие министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков.

Накануне он отметил, что в регионе на данный момент очень эффективно действует механизм поддержки инвесторов. В Нижегородской области сформирован институт инвестиционных уполномоченных, созданы Корпорация развития Нижегородской области, особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, а также территории опережающего социально-экономического развития в Сарове, Володарске и Решетихе. В ТОСЭР действуют нулевые ставки по налогу на землю и имущество организации, а также льготные ставки по налогу на прибыль.

В ТОСЭР "Саров" на сегодняшний день работают пять резидентов: ООО "Нейрика-Решения", ООО "Бетонек", ООО "СаровАтомТех", ООО "Первая саровская компания" и ООО "КандиТорЪ". Общий объём инвестиционных обязательств по пяти 'nbv проектам составил порядка 115 млн рублей.

На онлайн-презентации нижегородские предприниматели и потенциальные резиденты ТОСЭР "Саров" узнают, как работают налоговые льготы и другие преференции для поддержки регионального бизнеса. Принять участие в мероприятии могут все желающие. Регистрация участников и трансляция будут проходить на площадке toserrosatom.ru.

Напомним, в апреле 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития в Сарове. "По оценке минэкономразвития РФ, создание ТОР "Саров" обеспечит привлечение более 10 млрд рублей инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 1,8 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 10 млрд рублей", - отмечалось на сайте кабмина.

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Теги:
бизнес Предприниматели ТОСЭР
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