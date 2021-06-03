Театр оперы и балета завершает 86-й театральный сезон концертной программой Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский театр оперы и балета имени А.С. Пушкина досрочно закрывает 86 театральный сезон. 23 июня 2021 года в 18:00 в состоится заключительный показ - концертная программа "Вечер балета".

Как уточнили в региональном правительстве, руководство театра приняло решение о завершении сезона, чтобы соблюсти распоряжение губернатора Нижегородской области о переводе 30% сотрудников на удалённый формат работы.

В завершении сезона руководитель балетной труппы Нижегородского театра Морихиро Ивата решил сделать зрителям подарок: он пригласил на "Вечер балета" ярких танцовщиков из лучших театров. Так, помимо любимых нижегородских артистов, на сцене оперного театра выступят прима-балерина "Кремлёвского балета" Дарья Бочкова, солист Большого театра Клим Ефимов и первый солист Баварского государственного балета Дмитрий Выскубенко.

Сам же Морихиро Ивата на заключительном вечере исполнит свой фирменный номер – "Гопак" из балета "Тарас Бульба".

Программа соединит в себе классические и современные номера, фрагменты из самых узнаваемых и из редких постановок.

"Этим красивым вечером мы завершим необычный, но полный ярких событий театральный сезон. От всего сердца выражаю благодарность зрителям, которые были с нами, до новых встреч в театре", - сказал художественный руководитель театра Александр Топлов.

Мероприятие будет проводиться с соблюдением коронавирусных ограничений. Участники должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Зрители допускаются на массовые мероприятия только при предъявлении оригинала (QR-кода с портала госуслуг) одного из следующих документов:

- сертификата о сделанной прививке от COVID-19;

- отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более трёх дней);

- для несовершеннолетних лиц - результатов экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трёх дней);

- результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 (срок действия - не более 60 дней).

Ранее сообщалось, что некоторые нижегородские театры приняли решение досрочно заканчить театральный сезон. Об этом уже заявили Нижегородский государственный академический театр кукол и театр "Комедiя".

Напомним, 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточен контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Кроме того, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров и событий на свежем воздухе.