Профнастил и металлочерепица по ценам производителя

Компания "Стимул" более 16 лет поставляет на рынок продукцию завода "Металлопрофиль" в качестве официального дилера предприятия. Мы занимаемся оптовой и розничной продажей профлиста, металлочерепицы, водоотводящих систем для крыш, а также аксессуаров, которые требуются при монтаже крыш и строительстве заборов. Прямое сотрудничество с производителем и продуманная политика ценообразования позволяют реализовывать вышеуказанные материалы по привлекательной стоимости. Широкий ценовой диапазон покрытий и водостоков дает возможность приобрести их покупателям с разным финансовым достатком. Мы рады всем заказчикам - и постоянным, и новым, каждому клиенту предлагаем взаимовыгодные условия сотрудничества.

Наши преимущества

Клиенты компании "Стимул" могут рассчитывать на:

гибкую систему скидок, оптимизирующую затраты клиентов;

высокое качество предлагаемых товаров и материалов;

широкий ассортимент — в каталоге представлен богатый выбор покрытий различных марок и цветов, из которых легко подобрать оптимальное для конкретных условий;

всестороннюю консультативную поддержку — специалисты компании окажут помощь в выборе материалов и расчёте их потребности.

Компания "Стимул" работает с заказчиками из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также с покупателями из других регионов. Мы открыты для сотрудничества и с мелкооптовыми покупателями, и с крупными оптовиками. Почти два десятилетия мы поставляем профнастил, завод-производитель дает гарантию качества на все виды продукции, которые реализует компания.

Что мы предлагаем заказчикам

Профлист для обустройства кровли и возведения заборов

Профнастил активнее всего используются при строительстве разного вида ограждений. Как правило, для этих целей выбирают такие марки, как С8, МП20 и т.д. Профлист подходит и для использования в качестве стенового материала. В этом случае, кроме выше перечисленных, можно использовать марки С21 и НС35. Профилированный лист нередко выступает и в качестве кровельного покрытия. Для обустройства крыш подходят следующие марки профлиста: МП20, НС-35, С21. Часто профнастил выступает в роли несущих конструкций или используется при сооружении перекрытий либо при установке опалубки. На это годятся профили марок Н60 и Н75.

В качестве основы для профилированного листа используют листовую сталь, а чтобы она не поражалась коррозией, поверхность металла оцинковывают. Сверху стальной лист с оцинкованной поверхностью покрывают цветным полимерным слоем. Он может быть различным по составу. Цель нанесения такого покрытия — дополнительная защита стали от коррозии, и придание материалу эстетичного вида.

Изготавливают профнастил по технологии холодного профилирования стального проката. После обретения металлическим листом желаемой конфигурации у него появится необходимая жесткость, благодаря которой покрытие можно будет эксплуатировать длительное время. Нанесенные на сталь слои цинка и полимера защищают стальную основу не только от коррозии, но и от воздействия внешних негативных факторов.

Металлочерепица

Этот кровельный материал имеет многослойную структуру. Основой его также служит тонкий стальной лист, подвергнутый оцинковке горячим способом. Производителями металлочерепицы ведется постоянная работа, направленная на улучшение эксплуатационных свойств этого кровельного материала и повышение устойчивости к коррозии. Создаются новые виды полимерного покрытия, а также металлические сплавы, надёжно перекрывающие путь ржавчине. Одним из таких сплавов является алюмокремний, популярны и эффективны также сплавы железа с алюминием и с цинком. Сочетания металлов и пропорциональность их составов варьируются. Обратную сторону металлочерепицы покрывают красящим составом, тоже обеспечивающим защиту от возникновения коррозийных очагов. На лицевую сторону наносят эффектные и яркие полимерные покрытия.

Преимущества металлочерепицы:

малый вес — благодаря этому в процессе монтажа кровельного материала не нужна спецтехника. Выбирая металлочерепицу, лёгкую по сравнению с классической керамикой, не нужно заботиться об укреплении стропильной системы, что сокращает сроки возведения кровли, а также затраты на стройматериалы и оплату работы;

быстрота монтажа — например, чтобы накрыть металлочерепицей крышу площадью 100 квадратных метров, бригаде высококлассных мастеров понадобится всего лишь один день;

простота монтажа — листы металлочерепицы фиксируют на обрешётке при помощи кровельных саморезов. При продаже этот кровельный материал комплектуют унифицированными деталями и функциональными элементами, как для металлочерепицы, так и для водосточных систем;

длительный срок эксплуатации — если металлочерепицу грамотно смонтировать на кровле с соблюдением всех нюансов технологии, покрытие прослужит более трех десятилетий, не нуждаясь в особом уходе или ремонте;

доступные цены — металлочерепица стоит относительно недорого, да и монтаж ее не слишком обременителен для семейного бюджета;

эстетичный внешний вид — кровля этого типа выполняется в самых разных цветовых решениях, а профиль может иметь различную конфигурацию. Такое разнообразие дает возможность возводить яркие и эффектные архитектурные объекты, воплощать в жизнь самые смелые идеи дизайнеров;

устойчивость к морозам;

огнестойкость;

текстурная гладкость металлочерепицы — это свойство позволяет облегчить отвод атмосферных осадков и талого снега с поверхности;

экологичность — использование этого вида покрытия не несет никакой опасности для здоровья людей, равно как и для окружающий среды.

Компания "Стимул" предлагает клиентам широкий ассортимент профлиста и металлочерепицы самых разных марок, мы осуществляем продажи высококачественных покрытий по выгодным ценам. Если вас заинтересовал строительный материал, который представлен в нашем каталоге, звоните нам — мы обеспечим всестороннюю консультационную помощь и высокое качество сервиса.

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