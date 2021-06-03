Профнастил и металлочерепица по ценам производителя

Компания "Стимул" более 16 лет поставляет на рынок продукцию завода "Металлопрофиль" в качестве официального дилера предприятия. Мы занимаемся оптовой и розничной продажей профлиста, металлочерепицы, водоотводящих систем для крыш, а также аксессуаров, которые требуются при монтаже крыш и строительстве заборов. Прямое сотрудничество с производителем и продуманная политика ценообразования позволяют реализовывать вышеуказанные материалы по привлекательной стоимости. Широкий ценовой диапазон покрытий и водостоков дает возможность приобрести их покупателям с разным финансовым достатком. Мы рады всем заказчикам - и постоянным, и новым, каждому клиенту предлагаем взаимовыгодные условия сотрудничества.
Клиенты компании "Стимул" могут рассчитывать на:
Компания "Стимул" работает с заказчиками из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также с покупателями из других регионов. Мы открыты для сотрудничества и с мелкооптовыми покупателями, и с крупными оптовиками. Почти два десятилетия мы поставляем профнастил, завод-производитель дает гарантию качества на все виды продукции, которые реализует компания.
Профнастил активнее всего используются при строительстве разного вида ограждений. Как правило, для этих целей выбирают такие марки, как С8, МП20 и т.д. Профлист подходит и для использования в качестве стенового материала. В этом случае, кроме выше перечисленных, можно использовать марки С21 и НС35. Профилированный лист нередко выступает и в качестве кровельного покрытия. Для обустройства крыш подходят следующие марки профлиста: МП20, НС-35, С21. Часто профнастил выступает в роли несущих конструкций или используется при сооружении перекрытий либо при установке опалубки. На это годятся профили марок Н60 и Н75.
В качестве основы для профилированного листа используют листовую сталь, а чтобы она не поражалась коррозией, поверхность металла оцинковывают. Сверху стальной лист с оцинкованной поверхностью покрывают цветным полимерным слоем. Он может быть различным по составу. Цель нанесения такого покрытия — дополнительная защита стали от коррозии, и придание материалу эстетичного вида.
Изготавливают профнастил по технологии холодного профилирования стального проката. После обретения металлическим листом желаемой конфигурации у него появится необходимая жесткость, благодаря которой покрытие можно будет эксплуатировать длительное время. Нанесенные на сталь слои цинка и полимера защищают стальную основу не только от коррозии, но и от воздействия внешних негативных факторов.
Этот кровельный материал имеет многослойную структуру. Основой его также служит тонкий стальной лист, подвергнутый оцинковке горячим способом. Производителями металлочерепицы ведется постоянная работа, направленная на улучшение эксплуатационных свойств этого кровельного материала и повышение устойчивости к коррозии. Создаются новые виды полимерного покрытия, а также металлические сплавы, надёжно перекрывающие путь ржавчине. Одним из таких сплавов является алюмокремний, популярны и эффективны также сплавы железа с алюминием и с цинком. Сочетания металлов и пропорциональность их составов варьируются. Обратную сторону металлочерепицы покрывают красящим составом, тоже обеспечивающим защиту от возникновения коррозийных очагов. На лицевую сторону наносят эффектные и яркие полимерные покрытия.
Преимущества металлочерепицы:
Компания "Стимул" предлагает клиентам широкий ассортимент профлиста и металлочерепицы самых разных марок, мы осуществляем продажи высококачественных покрытий по выгодным ценам. Если вас заинтересовал строительный материал, который представлен в нашем каталоге, звоните нам — мы обеспечим всестороннюю консультационную помощь и высокое качество сервиса.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+