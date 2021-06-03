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Анонсы событий для СМИ на 24 июня 2021 года
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Общество

Еще 22 нижегородца скончались от коронавируса за день

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 291 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 24 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрирован 291 новый случай COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 24 июня составляет 1.27 (вчера - 1.24).

По данным на 24 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 122 845 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 3 376 (вчера - 3 241).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 115 403 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 142 человек, а 22 случая заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 066.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 860 585 человек, в том числе за последние сутки протестированы 8 714 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

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Теги:
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