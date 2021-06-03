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Общество

Архитектурно-художественные концепции ул.Большая Печерская и пр. Гагарина утвердили в Нижнем Новгороде

29 июня 2021 12:28  [4] Общество
Архитектурно-художественная концепция пр. Гагарина

Архитектурно-художественная концепция пр. Гагарина

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурно-художественные концепции ул. Большая Печерская и пр. Гагарина. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии. 

Речь идет об участке улицы Б.Печерская от площади Сенная до автостанции "Сенная", а также пр. Гагарина от улицы Бекетова до станции "Мыза".

"Анализ существующей ситуации выявил неудовлетворительное состояние наружного информационного оформления территорий", - говорится в пояснительной записке к концепции.

Согласно результатам проведенного анализа, значительная часть конструкций устарела, многие сделаны из материала низкого качества и установлены хаотично без учета архитектурных, исторических и стилистических особенностей зданий. 

Концепция определяет потенциальные места размещения информационных конструкций, которые не будут нарушать внешний архитектурный облик города.

 

(Архитектурно-художественная концепция ул. Большой Печерской)

Напомним, что первые дизайн-проекты вывесок на фасадах разработали в Нижнем Новгороде для девяти улиц в 2019 году. Так, к примеру, было установлено, что в Нижегородском районе вывески должны представлять собой объемные буквы без подложки в рамке под цвет фасада. 

Напомним также, что в октябре 2017 года нижегородская администрация утвердила схему размещения вывесок на фасадах домов по ул. Большой Покровской, в ноябре 2017 года– по ул. Варварской, в августе 2018 года – ул.Белинского, в октябре 2020 – на ул. Минина, в марте 2021 года - на ул. Ошарской.

C полным перечнем архитектурно - художественных концепций улиц Нижнего Новгорода можно ознакомиться на геоинформационном портале города.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Благоустройство
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