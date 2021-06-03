Один человек погиб на пожаре в заброшенном доме в Нижегородском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Один человек погиб на пожаре в заброшенном доме в Нижегородском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на ул. Нижегородская, д.16 (Нижегородский район) поступило в региональное ведомство в 03:36 30 июня.

Прибывшие на место возгорания пожарные ликвидировали огонь. Площадь пожара составила 300 кв.м.

В результате пожара погиб один человек - сейчас устанавливается его личность.

Напомним, что пожилая женщина погибла при пожаре на ул. Грузинская 26 июня.