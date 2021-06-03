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Один человек погиб на пожаре в заброшенном доме в Нижегородском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на ул. Нижегородская, д.16 (Нижегородский район) поступило в региональное ведомство в 03:36 30 июня.
Прибывшие на место возгорания пожарные ликвидировали огонь. Площадь пожара составила 300 кв.м.
В результате пожара погиб один человек - сейчас устанавливается его личность.
Напомним, что пожилая женщина погибла при пожаре на ул. Грузинская 26 июня.
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