Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
30 июня 2021 12:50  [6] Высокий класс пожароопасности установится в лесах Нижегородской области 1-2 июля
30 июня 2021 12:25  [101] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 30 июня COVID-19
30 июня 2021 12:16  [88] Юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода" вручили специалистам за "бережливое управление"
30 июня 2021 11:57  [157] Результаты ЕГЭ 11 нижегородских выпускников аннулированы
30 июня 2021 11:35  [88] Единый волонтёрский штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране
30 июня 2021 11:33  [98] "ЭнергосбыТ Плюс" выявит лучшие УК и ТСЖ в Дзержинске и Кстове
30 июня 2021 11:18  [139] Группы для детей-аллергиков появятся в шести детсадах Нижнего Новгорода
30 июня 2021 10:28  [213] Мясо с бактериями кишечной палочки выявлено в Нижегородской области
30 июня 2021 09:50  [227] Фасад бывшей фабрики "Маяк" в Нижнем Новгороде отреставрируют к августу
30 июня 2021 09:41  [144] Выпускники НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде получат дипломы индивидуально
Общество

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 30 июня COVID-19

30 июня 2021 12:25  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 358 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 30 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 336 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 30 июня составляет 1.14 (вчера также - 1.14).

По данным на 30 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 124 843 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 228 (вчера - 4 091).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 116 398 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 194 человека, а 27 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 217.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 917 302 человек, в том числе за последние сутки протестированы 4 548 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph