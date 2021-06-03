"Мы должны осознавать ответственность за себя и своих близких", - Соломон Апоян Общество

Фото: личная страница Соломона Апояна во "ВКонтакте"

Тема вакцинации от коронавируса стала одной из ключевых в ходе Прямой линии Президента Владимира Путина, состоявшейся 30 июня.

Вакцинация – это на данный момент единственный способ профилактики от новой коронавирусной инфекции, подчеркнул главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян, комментируя тему вакцинации.

"Увы, вакцинация не дает стопроцентной гарантии того, что человек не заболеет, но риск заболеть снижается существенно, а в случае заражения болезнь протекает несравнимо легче, чем у непривитых людей. К сожалению, мне самому приходится видеть, как умирают в реанимации люди, не сделавшие прививку", - сказал Соломон Апоян.

Главврач призвал быть ответственными и принять участие в вакцинации. "Призываю всех граждан страны принимать активное участие в вакцинации. Как подчеркнул

Президент Владимир Путин в ходе сегодняшней Прямой линии, никакой принудительной вакцинации быть не должно. Но при этом мы должны осознавать ответственность за себя и своих близких и беречь здоровье окружающих нас людей!" – считает Соломон Апоян.

Напомним, обязательная вакцинация от коронавируса введена для ряда граждан в Нижегородской области согласно постановлению главного санитарного врача по региону Наталии Кучеренко. В частности, мера касается работников различных сфер, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей. Кроме того, сообщалось, что впоследствии в нижегородских компаниях проверят процент вакцинации сотрудников.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что темпы вакцинации в регионе резко возросли. "Пока растёт и число заболевших, но при активной прививочной кампании и соблюдении необходимых мер безопасности ситуация обязательно стабилизируется”, - заявил он. Так, 28 июня был зафиксирован рекорд по суточной вакцинации от коронавируса в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что на базе существующих добровольческих организаций по всей стране сформирован единый волонтёрский штаб. В него вошли активисты партии "Единая Россия", ОНФ, "Молодой Гвардии Единой России" и движений "Мы – вместе", "Волонтёры Победы", "Волонтёры-медики". Штаб будет оказывать помощь медикам и людям, которые нуждаются в поддержке.