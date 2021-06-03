СК организовал проверку из-за смерти сотрудницы роддома Арзамаса Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области организовало проверку по факту смерти сотрудницы роддома Арзамаса. Об этом сообщается на сайте органа.

Согласно информации, причиной смерти могло послужить ненадлежащее оказание медицинской помощи.

"В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Напомним, статист арзамасского роддома скоропостижно скончалась, предположительно, от ботулизма. Необходимую для лечения сыворотку ей не смогли ввести из-за отсутствия лекарства в медучреждении.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Нижегородской области также проводит проверку по данному факту.