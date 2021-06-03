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Общество

Еще 27 человек умерли от COVID-19 в Нижегородской области за сутки

02 июля 2021 12:43  [123] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 382 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 2 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 378 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 2 июля составляет 1.12 (вчера - 1.10).

По данным на 2 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 125 603 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 627 (вчера - 4 412).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 116 707 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 140 человек, а 27 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 269.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 947 359 человек, в том числе за последние сутки протестированы 11 285 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

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Теги:
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