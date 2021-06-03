Эксперт-мониторинг событий 28 июня – 2 июля 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – прямая линия президента Путина

30 июня состоялась традиционная "Прямая линия" с Владимиром Путиным, которая в режиме реального времени является своеобразным социологическим срезом. На прямой линии видно, что особо беспокоит страну, какие запросы общество выдвигает к власти, и как власть на них реагирует.

Как отметил эксперт "Минин-центра", социолог Александр Прудник, такой формат часто подвергается критике. Однако такое восприятие этой формы прямого общения определяется неверным представлением о смысле подобного действия.

Это событие носит ритуальный характер и призвано продемонстрировать присутствие верховной политической воли на всех уровнях управления страной. В этом контексте даже реакция главы государства на частную проблему рядового гражданина выглядит совершенно уместной.

Состоявшийся диалог был совершенно не об этом. В данном случае президент выполнял совершенно иную функцию. Он выступил в роли своеобразного психотерапевта . Напряжение в обществе достигло высокого уровня. Растут депрессивные настроения. Проявлением этого являются, например, и резкое падение рождаемости и рост смертности, что привело к рекордному в XXI веке сокращению численности населения нашей страны.

Для простого человека внешние обстоятельства, которые вызывают у него негативные эмоции, видятся непреодолимой силой: он не может повлиять на эту ситуацию. Поэтому он ждет помощи от верховной власти, которая, в свою очередь, в данный момент, тоже не имеет объективной возможности переломить текущий негативные процесс.

Вот именно такую роль и выполнил президент во время прямой линии. С учетом объективно сложившейся социально-экономической ситуации и на глобальном уровне, и в нашей стране, это лучшее, что сейчас он реально может сделать для общества .

Важная тема прямой линии – вакцинация и актуальная ситуация вокруг нее.

Президент фактически поддержал глав регионов, которые вводят обязательную вакцинацию для групп риска, ссылаясь на предоставленные им полномочия оперативного реагирования на сложную эпидемиологическую обстановку.

Поведение власти в новой ситуации с эпидемией коронавируса со всей очевидностью демонстрирует, что она оказалась не готова к двум фундаментальным событиям, определяющим текущее состояние этой проблемы.

Первая проблема вызвана тем, что научные аналитики, обеспечивающие власть необходимыми рекомендациями, продемонстрировали свою беспомощность и не смогли адекватно спрогнозировать течение эпидемии. На основании анализа этих экспертов власть еще в начале мая информировала население, что вспышка заболеваемости пошла на убыль. Что принятые ранее решения, несмотря на их спорность, доказали свою эффективность и позволили успешно справиться с эпидемией.

Вторая проблема вызвана совершенно неожиданной для власти реакцией населения на призыв к всеобщей вакцинации. Это тем более удивительно, что это произошло в стране, где практически все население вакцинировано и не по одному разу, и где прежде никогда не наблюдалось подобной реакции на вакцинацию, да еще в условиях объявленной эпидемии.

До конца весны 2021 года этот консенсус между властью и обществом функционировал, в целом, успешно. Однако резкое обострение эпидемиологической ситуации, при том, что власть обещала совершенно иное, разрушила этот консенсус. Обещание со стороны власти и ожидание со стороны общества, что принятые ранее меры и ограничения носят временный характер и приведут к победе над эпидемией, оказались безосновательны.

Поэтому антипрививочные настроения являются проявлением разочарования и недоверия к способности власти выполнять свои обещания. В обществе крепнет убеждение, что возвращение к прежней относительно спокойной и благополучной жизни не будет, что с вакцинацией, что без нее.

Региональная тема – выбор приоритетных площадок для комплексного развития территорий в Нижнем Новгороде

В качестве приоритетных для комплексного развития территорий в столице ПФО выбраны шесть площадок: в Нагорной части - большая территория в районе улицы Бекетова и две в районе улиц Белинского, Генкиной и Ашхабадской и Большие Овраги. Ещё три площадки находятся в нижней части города: на улице Чкалова, в районе улиц Самочкина - Энтузиастов и Менделеева – Правды.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, новое юридическое понятие стало результатом изменений в Градостроительный кодекс РФ конца 2020 года, закрепляющих понятие комплексного развития территорий. Сам принцип комплексного развития, и сопутствующие ему действующие и новые системы пространственных данных – это важное дополнение к нескольким нижегородским планам и инструментариям развития.

Прежде всего, к продвижению нижегородской агломерации. Именно комплексный подход и соответствующая цифровизация как принцип для всех территорий и муниципалитетов, способны в конечном итоге раскрыть все возможности и потенциал агломерационного развития.

Также комплексное развитие территорий – важное дополнение такого инструмента как инфраструктурные проекты. Напомним, что к реализации инфраструктурных проектов Нижегородская область подготовилась лучше, чем многие другие регионы, что в конечном итоге дало региону серьезные преимущества.

Нижегородская область рассчитывает на получение 61,4 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов. Примечательной особенностью нового градостроительного формата также является участие граждан в моделировании комплексного развития территории , что в сочетании с существующими формами онлайн-голосования по объектам благоустройства, может способствовать вовлеченности граждан как в муниципальное развитие, так и в процесс использования современных технологий.

Муниципальная тема – газификация муниципалитетов Севера Нижегородской области

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, планы газификации муниципалитетов района Поветлужья получают конкретное содержание. Так, на севере Нижегородской области планируется построить газопровод Урень-Ветлуга в 2024 году.

По предварительной оценке, проект будет утверждён до конца 2022 года, а в 2023-2024 годах объект будет построен. Данные сроки определяются масштабностью и протяженностью проекта, который должен охватить несколько достаточно больших по площади муниципалитетов севера области.