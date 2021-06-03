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Общество

Еще 411 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области

03 июля 2021 12:07  [273] Общество
Еще 411 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области

Еще 411 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Еще 411 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 3 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 382 новых случая.

По информации на 3 июля в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 126 014 жителей, в том числе активных случаев зафиксировано 4 810 (вчера – 4 412).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 116 900 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 193 человека. 26 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 295.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

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Теги:
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