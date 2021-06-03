Остановочный павильон на пл. Свободы в Нижнем Новгороде смонтируют к началу августа Общество

Сквер им. 1905 года Фото: НИА Нижний Новгород (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Монтаж остановочного павильона начался на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации Нижегородского района.

Речь идет об остановке со стороны сквера имени 1905 года.

"В сквере идет установка остановочного павильона, совмещенного с торговыми объектами", - пояснили в ведомстве.

По информации собственника нестационарного торгового объекта, ориентировочный срок окончания работ – до 5 августа.

Отметим, что остановочный павильон отсутствует на этом месте уже несколько лет. Жители города неоднократно жаловались на это властям, отмечая невозможность в ожидании общественного транспорта спрятаться от непогоды.

Напомним, в 2019 году в нижегородском сквере имени 1905 года проводилась реконструкция. В сквере сделали дорожки из гранитной плитки, лестницу со стороны Оперного театра, подпорную стенку, уложили газоны, поставили лавочки. По периметру высадили полторы тысячи кустарников. До этого сроки проведения работ неоднократно срывались. Изначально концепцией работ по реконструкции предусматривались остановочные павильоны.