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Отменено обязательное тестирование для привитых от COVID-19 россиян при возвращении в страну

06 июля 2021 22:26  [107] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Отменено обязательное тестирование для привитых от COVID-19 россиян при возвращении в страну. Соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, граждане России, которые сделали прививку от коронавируса в течение последних 12 месяцев могут не сдавать тест ПЦР при возвращении в РФ из-за рубежа.

Кроме этого, таким правом также наделены те россияне, которые переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Изменения также коснулись и тех граждан России, которые не болели COVID-19 или не сделали прививку. Они должны будут сдавать только один тест вместо двух в течение трех дней после прибытия в страну. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

 

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Теги:
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