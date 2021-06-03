Ежедневно в Нижегородской области выпускают 400 тысяч медицинских масок Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ежедневно в Нижегородской области выпускают 400 тысяч медицинских масок. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Согласно информации, в настоящее время выпуском гигиенических масок занимаются более 50 предприятий региона. Наиболее крупные среди них — ООО НПП "Волга Медикал", ЗАО "Завод Труд" и АО "Меридиан".

Другие предприятия региона выпускают противоэпидемиологические костюмы, одноразовые санитарно-гигиенические халаты, комбинезоны, бахилы. В общей сложности за месяц получается более 500 тысяч медицинских одноразовых защитных костюмов.

В министерстве также отметили, что многие крупные нижегородские заводы организовали собственное производство дезинфицирующих средств. В частности, речь идет о: ПАО "Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С.Попова", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина", ПАО "Завод им. Г.И.Петровского", АО "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод", АО "Научно-производственное предприятие "Салют".

Напомним, что за нарушение масочного режима гражданам грозит штраф 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа значительно возрастает, а для ИП и юрлиц предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.