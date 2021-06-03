Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
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Общество

Еще 27 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки

08 июля 2021 11:42  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 495 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 8 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 477 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 8 июля составляет 1.18 (вчера также - 1.18).

По данным на 8 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 128 320 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 730 (вчера - 5 605).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 118 162 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 343 человека, а 27 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 428.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 994 970 человек, в том числе за последние сутки протестированы 8 080 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

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Теги:
Коронавирус
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