Очередной рекорд по суточной вакцинации от коронавируса зафиксирован в Нижегородской области 7 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Новый суточный рекорд по вакцинации от COVID-19 был зафиксирован в Нижегородской области в среду, 7 июля. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём аккаунте в Instagram

Он рассказал, что всего за сутки прививку от коронавируса сделали 15 300 жителей региона. Предыдущий рекорд был установлен 28 июня: тогда прививку в течение дня сделали 14 100 человек.

Всего, по данным главы Минздрава, в Нижегородской области вакцинацию прошли уже порядка 552,6 тыс. человек. При этом остаток вакцин для продолжения иммунизации в регионе составляет 85,4 тысячи доз. "Ждём новых поставок. Вакцины хватит на всех", - добавил он.

Также Давид Мелик-Гусейнов поблагодарил всех нижегородцев за совместную борьбу с коронавирусной инфекцией.

Также министр здравоохранения поделился информацией, что в настоящее время в стационарах области проходят лечение 4 270 человек с коронавирусом, из них в реанимационных отделениях размещены 120 человек. Кроме того, на домашнем лечении находятся ещё 6 458 нижегородцев.

Напомним, обязательная вакцинация от коронавируса введена для ряда граждан в Нижегородской области согласно постановлению главного санитарного врача по региону Наталии Кучеренко. В частности, мера касается работников различных сфер, которые по роду деятельности контактируют с большим количеством людей.

Глава региона Глеб Никитин ранее отметил, что темпы вакцинации в регионе резко возросли. "Пока растёт и число заболевших, но при активной прививочной кампании и соблюдении необходимых мер безопасности ситуация обязательно стабилизируется”, - заявил он.

Ранее сообщалось, что объёмы вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" в Нижегородской области закончились. При этом новая партия ожидается только в конце июля.