Пункты вакцинации в нижегородских ТЦ будут работать на протяжении всего дня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Временные вакцинальные пункты в нижегородских торговых центрах или общественных пространствах будут работать на протяжении всего дня. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга для СМИ на тему вакцинации в регионе 6 июля.

"Мы договорились со всеми главными врачами, что с сегодняшнего дня все временные вакцинальные пункты должны синхронизировать свой режим работы с графиком тех мест, где они расположены", - рассказал министр.

По его словам, ранее это было невозможно, из-за недостатка вакцины и медиков.

"Вакцину привезли. Также мобилизовали дополнительные ресурсы из непрофильных по амбулаторной линии направлений. В частности, пригласили врачей из наркологической и психиатрической служб. Они прошли экстренное обучение и теперь допущены к работе. Нам также помогают стоматологи. Они внутри вакцинального пункта занимаются распределением пациентопотока, организуют эффективную навигацию", - продолжил Давид Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что вакцинальные пункты, которые находятся внутри городских медицинских организаций также должны работать по графику учреждений.

Напомним, привиться против коронавируса в регионе можно как в медучреждениях, так и у канатной дороги, а также в торговых центрах Нижнего Новгорода: "Индиго", "Фантастика", "Седьмое небо", "Небо". Пункт вакцинации открыт и в нижегородском драмтеатре, а также в "Поездах здоровья".