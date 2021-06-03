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Происшествия

ДТП с пьяным водителем мопеда произошло в Арзамасском районе

08 июля 2021 12:52  [85] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дорожно-транспортное происшествие с мопедом произошло в Арзамасском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области.

Согласно информации, накануне вечером 27-летний молодой человек сел за руль мопеда в состоянии алкогольного опьянения. В 23:55 на ул. Советская, 129 в селе Водоватово он совершил наезд на пешехода. 25-летний пешеход в этот момент шел по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали водитель и пешеход. Оба были госпитализированы. У водителя диагностированы закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга (СГМ), тупая травма живота и грудной клетки, а также ушибленная рана верхней губы. У пешехода также ЗЧМТ и СГМ, а также ссадина головы, лица, орбитальная гематома справа, тупая травма груди и живота.

Напомним, в 2020 году в Нижегородской области каждое восьмое ДТП было совершено водителями в состоянии алкогольного опьянения. За пять месяцев текущего года было зарегистрировано 127 аварий с участием пьяных водителей, в которых погибли 16 человек. Всего с начала года в Нижегородской области выявили семь тысяч водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от освидетельствования, из них порядка 900 человек сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.

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Теги:
Арзамасский район ДТП
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