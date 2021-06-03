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Экономика

Нижегородская область сэкономила 255,5 млн рублей на торгах в июне

08 июля 2021 17:33  [74] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Экономия по итогам проведённых правительством Нижегородской области торгов составила в июне 2021 года 255,5 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Всего в июне ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 239 электронных аукционов на общую сумму 6,7 млрд рублей. Причём, на каждый лот, по усреднённым данным, было подано 5,3 заявки участников.

В ведомстве пояснили, что экономии удалось добиться, в частности, при поставке компьютерной техники, периферийного оборудования и цифровых лабораторий в рамках нацпроекта "Образование" (129,4 млн рублей), на контрактах по выполнению работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (48 млн рублей), а также по работе по капитальному ремонту социально-значимых объектов (22,5 млн рублей). На поставках медицинского оборудования в июне было сэкономлено 20,8 млн рублей.

Всего за первое полугодие 2021-го ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 678 процедур торгов на 18,1 млрд рублей. Общая экономия по итогам проведённых торгов составила 661,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что аукцион на строительство станции снеготаяния в Нижегородском районе Нижнего Новгорода разместили на сайте госзакупок. Согласно документам, заказчиком выступает АО "Нижегородский водоканал", станция будет строиться по концессии.

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Теги:
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