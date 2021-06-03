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Общество

Еще 26 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки

12 июля 2021 11:52  [112] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 522 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 12 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 525 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 12 июля составляет 1.12 (вчера - 1.17).

По данным на 9 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 130 423 человек.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 119 753 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 391 человек, а 26 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 539.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 3 047 205 человек, в том числе за последние сутки протестированы 9 049 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах.

Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно. Помимо этого в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

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Теги:
Коронавирус
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