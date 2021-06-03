Все про ПК Бест Вей

Потребительский кооператив – это некоммерческая организация, добровольное объединение людей (физических и юридических лиц), которые объединяются с целью покупки недвижимости. Такие кооперативы достаточно давно существуют в крупных городах и регионов России. Одним из таких кооперативов является Бест Вей.

Какие возможности предлагает кооператив?

Поэтапное накопление всей стоимости квартиры через паевые взносы. Покупка недвижимости в любой точке России. Ведение сделки по покупки выбранного жилья. Владение и использованием объектом недвижимости при фактических накоплениях всего трети ее рыночной цены. Можно применять субсидию.

Особенности работы с ПК Бест Вей

Минимальным паевым взносом является 15 000 рублей Чтобы вступить в кооператив, физическим лицам необходимо просто единственный документ – паспорт и пройти верификацию в личном кабинете Все необходимые взаимодействия с компанией можно делать через свой кабинет на портале Кооператива Можно передавать пай иному члену кооператива либо третьим лицам. ПК Бест Вей не вкладывается в строящиеся жилье, только в готовое.

Не так давно Жилищный Кооператив Бест Вей был пришло переименовать в Потребительский Кооператив Бест Вей, вследствие огромного числа пайщиков для соответствия законам России.

В ПК Бест Вей смогли убрать некоторую бюрократию, а точнее новым пайщикам не требуется кредитная история, справка с рабочего места и многое другое. Для вступлений в кооператив требуется лишь паспорт. Недвижимость переоформляют на пайщиков лишь после того, как полностью погасили цену жилья.

Алгоритм приобретения жилья пайщиком в ПК Бест Вей

Пройти верификацию в личном кабинете, оплатить вступительный и добровольный взнос. Накопить 35-50% от цены жилья. Можно это сделать с помощью ежемесячного паевого платежа 15000 рублей или внести всю сумму сразу на счет кооператива. Очередь (примерно год). Выбор недвижимости (пайщики сами выбирают недвижимость). Прохождение юридической экспертизы Приобретения выбранной недвижимости кооперативом. Переезд. Создание графика оплаты за недвижимость (65% цены). Переоформление жилья на пайщика.

Сегодня деятельность ПК Бест Вей увеличилась и по подобному же методу вы можете купить машину, машиноместо (парковку), апартаменты.

Юридическая экспертиза

Перед покупкой, подобранное жилье проверяется юристами ПК Бест Вей, обязательно запрашиваются необходимые выписки и документы для анализа. И если имеются, какие-либо обременения (арест, задолженность, нет хозяина и т.д.), то юридическая экспертиза высылает отказ. Тогда пайщикам нужно искать желаемую квартиру и снова повторять экспертизу до ее одобрения. Однако в очереди пайщики снова не стоят, а юридическую экспертизу оплачивают единоразово.

Финансовые подсчеты между пайщиками и кооперативами

Вступительный взнос составляет 2000 рублей (оплачиваться во время вступления в кооператив), затем идет членский взнос размером 2000 рублей ежемесячно.

Со второго месяца, носят паевой взнос размером 15 000 рублей (платят каждый месяц, пока не скапливается 35% от цены недвижимости). После въездов в жилье данный платеж пересматривают, а точнее другие 65% от цены недвижимости подразделяют на число лет (до 10 лет, по выбору пайщика) и выходит сумма ежемесячных платежей.

Добровольный взнос – до 2040 евро, оплачивается при вступлении в кооператив, единоразово. Сумма зависит от стоимости выбранного жилья, если больше 1500000 рублей, то 2040 евро, если меньше – 1020 евро.

Юридическая экспертиза, стоимостью 60000 рублей оплачивают при оформлении недвижимости.

После переезда, пайщик самостоятельно оплачивает ежемесячные коммунальные платежи за квартиру.

Если пайщик после того, как приобрел жилье, возвратился в кооператив, то 2000 рублей, заменяются на 1000 рублей (вступительных, затем членских взносов).

Если человек намерен купить больше одной квартиры, то 2000 рублей (вступительных, затем членских взносов) оплачиваются за все дома.

Дополнительна информация

Если пайщик решил оставить кооператив (по каким-то причинам) и не приобрел недвижимость, ему возвращают все паевые вклады.

К тому же во время внесения 35% от цены недвижимости, ежемесячный членский взнос достигает 2000 рублей за месяц, а во время внесения 50% - 1000 рублей за месяц.

Ежемесячные членские взносы на сумму 1000 рублей за месяц предусмотрены в таких случаях:

Если клиенты вступили в кооперативы как пайщики-инвесторы; При единовременных внесениях миллиона рублей в счет погашений задолженностей; При приобретениях следующих объектов при досрочном погашении задолженностей за прежний объект.

Кооператив Бест Вей, отзывы о котором лишь положительные, сегодня добавлен в негосударственный Реестр предприятий и предпринимателей России, экономическое и финансовое положение которых говорит об их эффективности как партнера для работы в РФ и за рубежом.

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