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Общество

Госкомиссия оценила отремонтированную дорогу к посёлку Нобеля на Бору

15 июля 2021 19:13  [90] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Качество ремонта дороги к поселку Нобеля в городском округе Бор, выполненного по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", оценила госкомиссия. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

По информации ГУАД НО, на старте ремонтной кампании износ дорожного полотна составлял почти 90%. Протяжённость участка – около 1,2 км, стоимость работ – порядка 18 млн рублей. Согласно контракту, ремонтные работы должны были завершиться в конце июля, однако подрядная организация выполнила их на две недели раньше срока. Техника работала, в основном, по ночам и рано утром, чтобы не осложнять транспортную обстановку на участке с высоким трафиком. Помимо ремонта асфальтового покрытия, были укреплены гранулятом обочины.

"Толщина гранулята на обочине – 8 см, ширина – 1,5 метра. Благодаря жаркой погоде он сейчас хорошо уплотнён", - пояснил заместитель начальника отдела по контролю за ремонтом и содержанием дорог ГУАД Василий Вакарчук.

Госкомиссия с участием специалистов ГУАДа и сотрудников ГИБДД проверила соответствие длины и ширины отремонтированного участка дефектной ведомости, поперечные и продольные уклоны на соответствие ГОСТу. Ранее состав и плотность асфальтобетона проверила лаборатория ГУАД.

Всего на Бору в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано более 46 км дорог, суммарно на эти цели выделено около 850 млн рублей.

Напомним, ремонт подъезда к селу Туркуши от автодороги Владимир-Муром-Арзамас в Кулебакском районе Нижегородской области завершат до конца июля.

Также сообщалось, что в Дальнеконстантиновском районе проводится ремонт дорог по программе благоустройства сельских поселений.

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Теги:
Бор Дороги Ремонтные работы
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