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Общество

Ремонт подъезда к селу Туркуши в Кулебакском районе завершат до конца июля

14 июля 2021 18:43  [82] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт подъезда к селу Туркуши от автодороги Владимир-Муром-Арзамас в Кулебакском районе Нижегородской области завершат до конца июля. Об этом сообщило ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

Уточняется, что ремонт проводится по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Стоимость работ составляет 18 млн рублей.

Подрядчик должен укрепить основание дороги щебнем, обработанным битумом, – такой метод был выбран потому, что изначально дорога была покрыта не асфальтом, а металлическим шлаком. Поверх щебня будет уложен слой асфальтобетона. Кроме того. будут досыпаны и укреплены обочины.

"Уже много лет местные жители просили отремонтировать эту дорогу. Других способов добраться до села нет. Лет пять назад был отремонтирован участок этой же дороги в сторону Ардатова. В этом году ремонтируем оставшийся участок - до выезда на межрегиональную трассу Владимир-Муром-Арзамас", - пояснил директор ГУАД Леонид Самухин.

На всех этапах ремонта качество работ контролируют специалисты ГУАДа. Сверяются объемы использованного щебня, измеряются поперечно-продольные уклоны при укладке асфальта, керн исследуется в лаборатории на предмет качества материала и соответствия нормативам по составу и плотности.

Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт ненормативного участка трассы Владимир – Муром – Арзамас в Нижегородской области будет направлено 125 млн рублей. Данный участок протяжённостью более 2 км находится на подъезде к селу Ломовка в Кулебаках.

Кроме того, дорогу Выкса – Досчатое протяжённостью 10,3 км отремонтируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Уточняется, что на эти цели будет направлено 130 млн рублей.

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Теги:
Дороги Кулебаки Нацпроект
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