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Общество

Более 4 800 профилактических бесед о выполнении режима повышенной готовности проведено с нижегородцами с начала года

16 июля 2021 19:13  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники департамента региональной безопасности 16 июля провели очередную проверку нескольких ресторанов и одного спортивно-развлекательного центра на предмет соблюдения норм, установленных указом губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности".

Директор спортцентра Александр Катушев рассказал, что первая проверка у них проходила на прошлой неделе, и тогда были выявлены незначительные нарушения – не велись журналы по дезинфекции поверхностей, недостаточно хорошо соблюдался масочный режим. Сотрудники департамента региональной безопасности провели с администрацией спортклуба профилактическую беседу.

"На сегодняшний день все эти недочеты исправлены, и все меры безопасности соблюдаются в полном объёме", - добавил Катушев.

Представитель департамента региональной безопасности Нижегородской области Александр Голубев отметил, что проверки по соблюдению режима повышенной готовности в местах массового пребывания людей, в том числе в точках общественного питания и спортивных центрах, проводятся регулярно. Нарушения, в основном, касаются несоблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Всего органами исполнительной власти и местного самоуправления с начала года проверено около 4 865 юридических и физических лиц, проведено более 4 800 профилактических бесед, составлено 89 протоколов.

Напомним, за нарушение указа губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" статьёй 20.6.1 КоАП РФ определена мера ответственности в виде предупреждения или административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение эти цифры увеличиваются в несколько раз. Кроме того, возможно административное наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток.

В соответствии с последними изменениями в указ, в Нижегородской области ужесточён контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Кроме того, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров и событий на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что нижегородские кинотеатры также проверили на соблюдение режима повышенной готовности.

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