Ещё 535 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ещё 535 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 17 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 16 июля, было зарегистрировано 529 заболевших COVID-19. Регион по заболеваемости держится на четвёртом месте в стране.

По данным на 17 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 133 070 человек.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечилось 121 666 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 383 человека.

Тем не менее, ещё 28 случаев заболевания завершились летальным исходом. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 4 678.

Напомним, несколько дней назад Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область вышла на плато по новой коронавирусной инфекции.

16 июня губернатор ввёл ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны до 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно. Кроме того, ужесточён контроль за соблюдением масочного режима.

В ходе масштабной вакцинации в регионе привились уже около 630 тыс. нижегородцев.