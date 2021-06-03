Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Школу 800" достроят до конца августа
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
21 июля 2021 19:06  [1] Контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода получит статус юридического лица
21 июля 2021 18:59  [22] Более 1,7 млрд рублей получит Нижегородской области на поддержку системы здравоохранения
21 июля 2021 18:14  [80] Новый подрядчик обещает завершить благоустройство сквера на ул. Пермякова в Нижнем Новгороде в срок
21 июля 2021 17:57  [101] Изменения в законопроект «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» обсудили депутаты регионального парламента
21 июля 2021 16:53  [127] Фасады 385 жилых домов отремонтировали по требованию Госжилинспекции к 800-летию Нижнего Новгорода
21 июля 2021 15:16  [201] Центр компетенций для студентов появится в Нижегородской области
21 июля 2021 14:41  [194] Модельная библиотека появится в этом году в поселке Выездное Арзамасского района
21 июля 2021 14:22  [274] Экспертиза назначена для выяснения причины провала грунта в Балахне
21 июля 2021 13:48  [216] Бутурлинский водоканал оштрафовали за слив бытовых отходов на землю
21 июля 2021 12:35  [217] Банк "Открытие": половина жителей ПФО считают, что сумму страхового возмещения по вкладам пора проиндексировать
Общество

Контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода получит статус юридического лица

21 июля 2021 19:06  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода будет зарегистрирована как самостоятельное юридическое лицо. Об этом стало известно на совместном заседании постоянных комиссий городской Думы 21 июля 2021 года.

Как сообщила депутатам начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирина Маслова, с 1 октября 2021 года вступают в силу изменения в федеральное законодательство о контрольно-счетных органах, согласно которым они должны обладать организационной самостоятельностью. Соответственно предлагается внести изменения в Положение о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, предусматривающие самостоятельное осуществление КСП материально-технического и организационного обеспечения своей деятельности. В настоящее время эти функции отнесены к обязанностям городской Думы.

С 1 октября КСП должна будет осуществлять организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, подавать сведения в налоговые органы и внебюджетные фонды, производить закупки.

Ирина Маслова отметила, что контрольно-счетная палата является самостоятельным органом местного самоуправления, в то же время председатель, его заместитель и аудиторы КСП назначаются городской думой, ее план работы формируется с учетом предложений Гордумы. Кроме того, контрольно-счетная палата ежегодно отчитывается о своей деятельности перед депутатами.

Председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юлия Абызова добавила, что федеральным законодательством предусмотрено расширение полномочий КСП: к ним добавляются осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга, проведение аудита в сфере закупок по 44-ФЗ, оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического развития.

Принимая во внимание новые полномочия и обязанность вести самостоятельную организационную деятельность, предлагается увеличить штатную численность контрольно-счетной палаты города до 21 человека. По словам Юлии Абызовой, к расчетной численности, предложенной в первой модели штатной структуры, прибавляются инспектор по финансовому учету и отчетности, инспектор по правовому сопровождению и инспектор по информационным технологиям.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев напомнил, что на прошлом заседании бюджетной комиссии депутаты подробно обсудили обоснование новой штатной численности, которое Юлия Абызова сделала в части загруженности и необходимости эффективно осуществлять добавившиеся полномочия. "Доказательно и убедительно Юлия Юрьевна объяснила, что этим составом можно организовать эффективную работу. Теперь к этому добавились еще дополнительные полномочия и выделение в самостоятельное юрлицо", - пояснил он.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума КСП
Поделиться:
Новости по теме
16 июня 2021 16:17  [824] Штатная численность контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода может быть увеличена в два раза
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph