Контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода получит статус юридического лица Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Контрольно-счетная палата города Нижнего Новгорода будет зарегистрирована как самостоятельное юридическое лицо. Об этом стало известно на совместном заседании постоянных комиссий городской Думы 21 июля 2021 года.

Как сообщила депутатам начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирина Маслова, с 1 октября 2021 года вступают в силу изменения в федеральное законодательство о контрольно-счетных органах, согласно которым они должны обладать организационной самостоятельностью. Соответственно предлагается внести изменения в Положение о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, предусматривающие самостоятельное осуществление КСП материально-технического и организационного обеспечения своей деятельности. В настоящее время эти функции отнесены к обязанностям городской Думы.

С 1 октября КСП должна будет осуществлять организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, подавать сведения в налоговые органы и внебюджетные фонды, производить закупки.

Ирина Маслова отметила, что контрольно-счетная палата является самостоятельным органом местного самоуправления, в то же время председатель, его заместитель и аудиторы КСП назначаются городской думой, ее план работы формируется с учетом предложений Гордумы. Кроме того, контрольно-счетная палата ежегодно отчитывается о своей деятельности перед депутатами.

Председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юлия Абызова добавила, что федеральным законодательством предусмотрено расширение полномочий КСП: к ним добавляются осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга, проведение аудита в сфере закупок по 44-ФЗ, оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического развития.

Принимая во внимание новые полномочия и обязанность вести самостоятельную организационную деятельность, предлагается увеличить штатную численность контрольно-счетной палаты города до 21 человека. По словам Юлии Абызовой, к расчетной численности, предложенной в первой модели штатной структуры, прибавляются инспектор по финансовому учету и отчетности, инспектор по правовому сопровождению и инспектор по информационным технологиям.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев напомнил, что на прошлом заседании бюджетной комиссии депутаты подробно обсудили обоснование новой штатной численности, которое Юлия Абызова сделала в части загруженности и необходимости эффективно осуществлять добавившиеся полномочия. "Доказательно и убедительно Юлия Юрьевна объяснила, что этим составом можно организовать эффективную работу. Теперь к этому добавились еще дополнительные полномочия и выделение в самостоятельное юрлицо", - пояснил он.