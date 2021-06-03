Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
16 июня 2021 16:26  [47] Собственные доходы Нижнего Новгорода планируется увеличить на 239,5 млн рублей
16 июня 2021 16:17  [60] Штатная численность контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода может быть увеличена в два раза
16 июня 2021 15:11  [93] Меры поддержки отдельных категорий граждан значительно расширены за пять лет
16 июня 2021 12:40  [180] Четыре новых резидента присоединятся к ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области
16 июня 2021 09:56  [177] Минфин России представил на обсуждение проект об изменении льготных ипотечных программ
16 июня 2021 09:09  [176] Более 13,5 млн рублей направят на берегоукрепление в границах бывшего грузового района Нижегородского порта
15 июня 2021 19:03  [234] Участниками нацпроекта "Производительность труда" стали 146 нижегородских предприятий
15 июня 2021 15:50  [308] Президентские гранты на сумму более 71 млн рублей получат проекты нижегородских НКО
15 июня 2021 12:55  [260] Комплексная система поддержки семей с детьми создана в России
15 июня 2021 10:56  [326] Правительство России выделило почти 8 млн рублей на медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода"
Экономика

Штатная численность контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода может быть увеличена в два раза

16 июня 2021 16:17  [60] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Постоянная комиссия городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике поддержала предложение об увеличении штатной численности контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода. Проект новой структуры КСП 16 июня 2021 года депутатам представила председатель палаты Юлия Абызова.

Она сообщила, что штатную численность контрольно-счетной палаты предлагается увеличить с 8 человек до 18 человек за счет добавления в штат двух аудиторов, начальника отдела и семи инспекторов.

Председатель КСП подчеркнула, что необходимое количество сотрудников было высчитано на основе методики, предложенной президиумом Ассоциации контрольно-счетных органов РФ с учетом планируемого объема проверяемых бюджетных средств. Таким образом, увлечение штата позволит удвоить количество проводимых контрольных мероприятий и годовой объем проверяемых бюджетных средств.

При этом, внесение изменений в штатную численность КСП потребует дополнительных затрат из городского бюджета в сумме 10,7 млн рублей: 2 млн рублей – на единовременные расходы на оборудование рабочих мест, 7,7 млн рублей – на зарплаты, 1 млн рублей – на текущее содержание. А ежегодное финансирование контрольно-счетной палаты при расширении штата увеличится с 8,4 млн рублей до 14,6 млн рублей.

"Мы много лет говорим о назревшей необходимости реформирования КСП, с точки зрения масштабирования ее работы, которое безусловно начинается с адекватного штатного расписания. В предложениях предыдущего руководителя контрольно-счетной палаты Ирины Николаевны Семашко также звучала цифра 18 человек", – отметил председатель постоянной комиссии Марк Фельдман. Он предложил депутатам поддержать предложение Юлии Абызовой и подчеркнул, что окончательное решение по проекту нормативно-правого акта будет принято после получения заключения главы города.

Кроме того, гна заседании постоянной комиссии были одобрены кандидатуры Ольги Ковригиной и Натальи Яшиной для назначения на должности аудиторов контрольно-счетной палаты сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода выявила нарушения в расходовании 565 млн рублей бюджетных средств.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума КСП
Поделиться:
Новости по теме
26 мая 2021 13:13  [2620] КСП Нижнего Новгорода выявила нарушения в расходовании 565 млн рублей бюджетных средств
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph