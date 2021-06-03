Штатная численность контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода может быть увеличена в два раза Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Постоянная комиссия городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике поддержала предложение об увеличении штатной численности контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода. Проект новой структуры КСП 16 июня 2021 года депутатам представила председатель палаты Юлия Абызова.

Она сообщила, что штатную численность контрольно-счетной палаты предлагается увеличить с 8 человек до 18 человек за счет добавления в штат двух аудиторов, начальника отдела и семи инспекторов.

Председатель КСП подчеркнула, что необходимое количество сотрудников было высчитано на основе методики, предложенной президиумом Ассоциации контрольно-счетных органов РФ с учетом планируемого объема проверяемых бюджетных средств. Таким образом, увлечение штата позволит удвоить количество проводимых контрольных мероприятий и годовой объем проверяемых бюджетных средств.

При этом, внесение изменений в штатную численность КСП потребует дополнительных затрат из городского бюджета в сумме 10,7 млн рублей: 2 млн рублей – на единовременные расходы на оборудование рабочих мест, 7,7 млн рублей – на зарплаты, 1 млн рублей – на текущее содержание. А ежегодное финансирование контрольно-счетной палаты при расширении штата увеличится с 8,4 млн рублей до 14,6 млн рублей.

"Мы много лет говорим о назревшей необходимости реформирования КСП, с точки зрения масштабирования ее работы, которое безусловно начинается с адекватного штатного расписания. В предложениях предыдущего руководителя контрольно-счетной палаты Ирины Николаевны Семашко также звучала цифра 18 человек", – отметил председатель постоянной комиссии Марк Фельдман. Он предложил депутатам поддержать предложение Юлии Абызовой и подчеркнул, что окончательное решение по проекту нормативно-правого акта будет принято после получения заключения главы города.

Кроме того, гна заседании постоянной комиссии были одобрены кандидатуры Ольги Ковригиной и Натальи Яшиной для назначения на должности аудиторов контрольно-счетной палаты сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода выявила нарушения в расходовании 565 млн рублей бюджетных средств.