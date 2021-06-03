До 20 млн рублей штрафа грозит собственнику за самовольный снос дома 1839 года на Ковалихе Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Дом мещанки Пелагеи Рычиной на улице Ковалихинской, построенный в 1839 году по проекту Георга Кизеветтера, снесли по решению собственников. За это им грозит многомиллионный штраф. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на Управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что здание ещё 23 июля было внесено в реестр выявленных ОКН. Согласно ст. 7.14.1. КоАП, за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения, предусмотрено наказание в виде административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 тыс. до 20 млн рублей, на граждан - от 15 до 200 тыс. рублей.

Нижегородская градозащитница, советник руководителя Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области Анна Давыдова рассказала ИА "НТА-Приволжье", что снесённый дом располагался в границах единой охранной зоны ОКН федерального значения, строить там сейчас ничего нельзя.

"Мы уже обращались с законодательной инициативой в комитет по культуре Госдумы относительно охраны таких домов. В случае, если подано заявление на признание здания ОКН, то в течении 90 дней должен быть мораторий на его снос. Сейчас же такие дома в аналогичных ситуациях законом не защищены. К сожалению, в данном случае собственник принял решение о сносе. Можно говорить о несовершенстве законодательства в сфере ОКН",- добавила Анна Давыдова.

Напомним, что дом с почти 200-летней историей снесли на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде без согласования с властями.