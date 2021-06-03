Ещё 544 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области

Фото:
Рекордные за всю пандемию 544 новых случая заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 28 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Накануне, 27 июля, было зарегистрировано 539 заболевших новой коронавирусной инфекцией.
В Нижнем Новгороде подтверждено 197 новых случаев, в районах области - 347. Наибольшее количество заболевших приходится на Автозаводский район Нижнего Новгорода - 60 и Дзержинск - 39. Всего в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 138 947 человек.
Коэффициент распространения инфекции в регионе на 28 июля составляет 1.00: за прошедшие сутки показатель не изменился.
На сегодняшний день от коронавируса вылечилось 126 593 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 482 человек.
Тем не менее, ещё 28 случаев заболевания завершились летальным исходом. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 4 984.
В ходе масштабной вакцинации в регионе к 28 июля привились уже 719 587 (+ 10 962) нижегородцев. Ранее сообщалось, что лишь до 3% нижегородцев заболели коронавирусом после вакцинации компонентами препаратов против COVID-19.
Напомним, в Нижегородской области дополнительно введена обязательная вакцинация от COVID-19 для работников гостиничных услуг, а также услуг доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской: соответствующее постановление главного санитарного врача Нижегородской области Наталии Кучеренко вышло 23 июля. Согласно документу, 60% штата должны быть привиты уже до 30 августа. В школах и детсадах до 20 августа должны быть привиты 60% коллектива.
Также сообщалось, что в регион прибыли 9 540 доз вакцины "ЭпиВакКорона". Кроме того, Нижегородская область получила первую поставку однокомпонентного препарата "Спутник Лайт".
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+