Ещё 544 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Рекордные за всю пандемию 544 новых случая заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 28 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 27 июля, было зарегистрировано 539 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

В Нижнем Новгороде подтверждено 197 новых случаев, в районах области - 347. Наибольшее количество заболевших приходится на Автозаводский район Нижнего Новгорода - 60 и Дзержинск - 39. Всего в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 138 947 ​человек.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 28 июля составляет 1.00: за прошедшие сутки показатель не изменился.

На сегодняшний день от коронавируса вылечилось 126 593 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 482 человек.

Тем не менее, ещё 28 случаев заболевания завершились летальным исходом. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе увеличилось до 4 984.

В ходе масштабной вакцинации в регионе к 28 июля привились уже 719 587 (+ 10 962) нижегородцев. Ранее сообщалось, что лишь до 3% нижегородцев заболели коронавирусом после вакцинации компонентами препаратов против COVID-19.

Напомним, в Нижегородской области дополнительно введена обязательная вакцинация от COVID-19 для работников гостиничных услуг, а также услуг доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской: соответствующее постановление главного санитарного врача Нижегородской области Наталии Кучеренко вышло 23 июля. Согласно документу, 60% штата должны быть привиты уже до 30 августа. В школах и детсадах до 20 августа должны быть привиты 60% коллектива.

Также сообщалось, что в регион прибыли 9 540 доз вакцины "ЭпиВакКорона". Кроме того, Нижегородская область получила первую поставку однокомпонентного препарата "Спутник Лайт".