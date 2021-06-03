Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Школу 800" достроят до конца августа
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2021 16:00  [3] Еще два ОКН передали в собственность Нижегородской области для реставрации
28 июля 2021 15:21  [98] Нижегородский Минобр держит на контроле ситуацию с зачислением первоклассников в школы
28 июля 2021 14:59  [100] Сельхозпредприятие в Бутурлине оштрафуют почти на 1 млн рублей за добычу подземных вод без лицензии
28 июля 2021 14:54  [107] Около 20 человек подали заявки на участие в инклюзивном конкурсе красоты и достижений "Я всё могу"
28 июля 2021 14:20  [143] Советник губернатора Нижегородской области Дмитрий Бедняков взял на личный контроль ликвидацию несанкционированной свалки в Канавине
28 июля 2021 14:08  [168] Память четырех выдающихся жителей города увековечат в Нижнем Новгороде
28 июля 2021 14:05  [148] Максимальная пожароопасность установится в лесах Нижегородской области с 29 июля
28 июля 2021 13:50  [146] Нижегородское минэкологии подписало меморандум о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды в Выксе
28 июля 2021 13:32  [262] Еще 300 нижегородцев получат памятный знак "800 лет городу Нижнему Новгороду"
28 июля 2021 13:07  [383] Симфонический оркестр Мариинского театра выступит на открытии Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде
Общество

Еще два ОКН передали в собственность Нижегородской области для реставрации

28 июля 2021 16:00  [3] Общество
ул. Новая,22

ул. Новая,22

Фото: КУГИ Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще два объекта культурного наследия передали в собственность Нижегородской области для реставрации. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания Думы Нижнего Новгорода 28 июля 2021 года.

Речь идет о домах по адресам: ул. Шевченко,7а ("Флигель жилой мещанина И.Г. Сайчева") и ул. Новая, 22 (относится к усадьбе Ф.П. Яхонтовой). В региональную собственность передаются нежилые помещения в этих ОКН, которые в дальнейшем будут документально объединены в здания.

Передача инициирована министерством земельных и имущественных отношений региона.

Как рассказала председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, здания передаются с целью их восстановления и реконструкции в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, в марте три квартиры в здании по адресу ул. Новая,22 уже были переданы в государственную собственность решением Думы.

Ранее в собственность области также были переданы помещения в зданиях по адресам: ул. Шевченко, 14, ул. Малая Ямская, 29А, ул. Малая Ямская, 25/18, ул. Сергиевская, 15, ул. Б.Печерская, 54А, ул. Черниговская,15, литеры В и В2, ул.Короленко, 15, 17, 30, 42, ул.Грузинская, 35, ул.Сергиевская, 13а и другие. 

Напомним также, флигель усадьбы Яхонтовой (ул. Новая, 22А) был отремонтирован в 2019 году в рамках проведения фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест - Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Объекты культурного наследия Реставрация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph