Еще два ОКН передали в собственность Нижегородской области для реставрации Общество

ул. Новая,22 Фото: КУГИ Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще два объекта культурного наследия передали в собственность Нижегородской области для реставрации. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания Думы Нижнего Новгорода 28 июля 2021 года.

Речь идет о домах по адресам: ул. Шевченко,7а ("Флигель жилой мещанина И.Г. Сайчева") и ул. Новая, 22 (относится к усадьбе Ф.П. Яхонтовой). В региональную собственность передаются нежилые помещения в этих ОКН, которые в дальнейшем будут документально объединены в здания.

Передача инициирована министерством земельных и имущественных отношений региона.

Как рассказала председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, здания передаются с целью их восстановления и реконструкции в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, в марте три квартиры в здании по адресу ул. Новая,22 уже были переданы в государственную собственность решением Думы.

Ранее в собственность области также были переданы помещения в зданиях по адресам: ул. Шевченко, 14, ул. Малая Ямская, 29А, ул. Малая Ямская, 25/18, ул. Сергиевская, 15, ул. Б.Печерская, 54А, ул. Черниговская,15, литеры В и В2, ул.Короленко, 15, 17, 30, 42, ул.Грузинская, 35, ул.Сергиевская, 13а и другие.

Напомним также, флигель усадьбы Яхонтовой (ул. Новая, 22А) был отремонтирован в 2019 году в рамках проведения фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест - Нижний Новгород".