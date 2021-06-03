"Волжское меню" доступно в 25 ресторанах Нижнего Новгорода
Нижегородский кремль откроют для посещения в августе
Илья Авербух поставит гала-шоу к 800-летию Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 августа 2019 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 августа 2021 19:11  [86] Улицу Семашко в Нижнем Новгороде перекроют до 23 августа
02 августа 2021 18:52  [103] В двух театрах Нижнего Новгорода обновили входные группы
02 августа 2021 18:38  [125] Порядка 400 гектаров сельхозземель Нижегородской области обработали от борщевика
02 августа 2021 18:08  [104] Ремонт подъезда к Зелёному городу в Кстовском районе завершили раньше срока
02 августа 2021 17:54  [197] "Волжское меню" доступно в 25 ресторанах Нижнего Новгорода с 1 августа
02 августа 2021 17:30  [118] Территорию у памятника Горькому и Шаляпину на Бору обновят к середине октября
02 августа 2021 17:25  [116] Продажи субсидированных железнодорожных билетов на семейные поездки стартовали в Нижнем Новгороде
02 августа 2021 17:03  [195] Котлеты и фарш с сальмонеллами обнаружены в магазинах Нижнего Новгорода
02 августа 2021 16:50  [151] Четыре аппарата УЗИ нового поколения поступили в поликлинику №4 Нижнего Новгорода
02 августа 2021 16:50  [125] Городской пляж благоустроят в Арзамасе в 2022 году по нацпроекту
Общество

В двух театрах Нижнего Новгорода обновили входные группы

02 августа 2021 18:52  [103] Общество
Обновлённая входная группа театра Преображение

Обновлённая входная группа театра Преображение

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В двух нижегородских театрах – "Преображение" и "Комедiя" - производится ремонт входных групп. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

В частности, театр "Преображение", находящийся в жилом доме в помещении бывшего кинотеатра "Искра" на ул. Июльских Дней, давно нуждался в крыльце с навесом. Здание 1950-х годов постройки, выполненное в стиле неоклассицизма, включено в перечень объектов культурного наследия. Поэтому обустроенное крыльцо нужно было вписать в архитектурный стиль здания - что успешно получилось, отметили в депкультуры. Кроме того, во время ремонтных работ входную группу театра "Преображение" оборудовали пандусом.

По информации департамента, также уже завершается ремонт входной группы театра "Комедiя" на ул. Грузинской. На крыльце здания уже выполнена укладка гранитной облицовки ступеней. Теперь рабочие завершают окраску фасада над главным входом.

Ранее сообщалось, что у нижегородского театра "Комедiя" появился новый главный режиссёр - выпускник театрального института им. Бориса Щукина Иван Комаров. Он уже поделился планами на будущий сезон.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Реконструкция Ремонтные работы Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph