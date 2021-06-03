В двух театрах Нижнего Новгорода обновили входные группы Общество

Обновлённая входная группа театра Преображение Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В двух нижегородских театрах – "Преображение" и "Комедiя" - производится ремонт входных групп. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

В частности, театр "Преображение", находящийся в жилом доме в помещении бывшего кинотеатра "Искра" на ул. Июльских Дней, давно нуждался в крыльце с навесом. Здание 1950-х годов постройки, выполненное в стиле неоклассицизма, включено в перечень объектов культурного наследия. Поэтому обустроенное крыльцо нужно было вписать в архитектурный стиль здания - что успешно получилось, отметили в депкультуры. Кроме того, во время ремонтных работ входную группу театра "Преображение" оборудовали пандусом.

По информации департамента, также уже завершается ремонт входной группы театра "Комедiя" на ул. Грузинской. На крыльце здания уже выполнена укладка гранитной облицовки ступеней. Теперь рабочие завершают окраску фасада над главным входом.

Ранее сообщалось, что у нижегородского театра "Комедiя" появился новый главный режиссёр - выпускник театрального института им. Бориса Щукина Иван Комаров. Он уже поделился планами на будущий сезон.