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Культура и отдых

Новый главный режиссёр нижегородского театра "Комедiя" поделился планами на будущий сезон

22 июля 2021 18:26  [89] Культура и отдых
На фото: Иван Комаров

На фото: Иван Комаров

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Выпускник театрального института им. Бориса Щукина Иван Комаров представлен труппе нижегородского театра "Комедiя" в качестве нового главного режиссёра. Об этом сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.

"В театре "Комедiя" замечательный состав — и актёрский, и технический, а Дмитрий Коновалов - прекрасный руководитель. Надеемся, что Иван Комаров, который станет первым за двенадцать лет главным режиссёром, сделает наш театр ещё ярче", - сказала и.о. директора городского департамента культуры Светлана Гуляева.

Иван Комаров рассказал о творческих планах на предстоящий театральный сезон. По его словам, особое внимание будет уделено новым форматам и диалогу со зрителем. Так, например, главный режиссёр предложил открыть в театре дневные лектории, посвящённые исследованию комедии и человеческой природы.

"Я считаю, что диалог - это самое важное в современном театре. Многое стоит переосмыслить", - отметил он.

Кроме того, Комаров сообщил о планах поставить спектакль об истории театра "Комедiя", который станет важной частью юбилейного 75-го театрального сезона в учреждении.

СПРАВКА:

28-летний Иван Комаров - выпускник Театрального института им. Бориса Щукина ("Режиссура драматического театра", мастерская Ю.Н. Погребничко, 2016), также окончил магистратуру Школы-студии МХАТ и Центра им. Вс. Мейерхольда в качестве вольного слушателя ("Режиссура современного театра", мастерская В.А. Рыжакова). Активно работал как приглашенный режиссёр в театрах России. Комаров - постоянный участник театральных лабораторий и фестивалей. Зрители Нижнего Новгорода знают Ивана Комарова по двум постановкам в Центре театрального мастерства: "Кодекс курильщика" (2017) и "Летели качели" по пьесам К. Стешика (2018).

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