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Общество

Музыкальный фонтан монтируют у КЗ "Юпитер" в Нижнем Новгороде

05 августа 2021 13:14  [70] Общество
Фото сделано 3 августа 2021 года

Фото сделано 3 августа 2021 года

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Музыкальный фонтан монтируют у концертного зала "Юпитер" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают нижегородцы в соцсетях.

Новый фонтан появится на месте старого, который не работал многие годы. Это будет "сухой" фонтан круглой формы, то есть без чаши.

Напомним, что осенью 2019 года по договоренности с городской администрацией собственник убрал разрушающиеся конструкции неработающего фонтана и законсервировал объект.  В апреле ООО "Юпитер" представил в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города проект благоустройства территории. 

По информации жителей города, сейчас производятся тестовые пуски фонтана.

(скриншот видео из соцсети ВКонтакте, Регион-52)

Ранее сообщалось, что фонтан у концертного зала "Юпитер" восстановят на деньги собственника.

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Теги:
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