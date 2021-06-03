Музыкальный фонтан монтируют у КЗ "Юпитер" в Нижнем Новгороде Общество

Фото сделано 3 августа 2021 года

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Музыкальный фонтан монтируют у концертного зала "Юпитер" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают нижегородцы в соцсетях.

Новый фонтан появится на месте старого, который не работал многие годы. Это будет "сухой" фонтан круглой формы, то есть без чаши.

Напомним, что осенью 2019 года по договоренности с городской администрацией собственник убрал разрушающиеся конструкции неработающего фонтана и законсервировал объект. В апреле ООО "Юпитер" представил в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города проект благоустройства территории.

По информации жителей города, сейчас производятся тестовые пуски фонтана.

(скриншот видео из соцсети ВКонтакте, Регион-52)

Ранее сообщалось, что фонтан у концертного зала "Юпитер" восстановят на деньги собственника.