Музыкальный фонтан монтируют у КЗ "Юпитер" в Нижнем Новгороде

Фото сделано 3 августа 2021 года
Музыкальный фонтан монтируют у концертного зала "Юпитер" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают нижегородцы в соцсетях.
Новый фонтан появится на месте старого, который не работал многие годы. Это будет "сухой" фонтан круглой формы, то есть без чаши.
Напомним, что осенью 2019 года по договоренности с городской администрацией собственник убрал разрушающиеся конструкции неработающего фонтана и законсервировал объект. В апреле ООО "Юпитер" представил в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города проект благоустройства территории.
По информации жителей города, сейчас производятся тестовые пуски фонтана.
Ранее сообщалось, что фонтан у концертного зала "Юпитер" восстановят на деньги собственника.
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