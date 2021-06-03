Нижегородцы возмутились видом колонны со статуей музы у театра "Комедiя" после реставрации

Нижегородцы возмутились внешним видом колонны со статуей музы Талии у театра "Комедiя" после реставрации. Изменения заметила Зоя Рюрикова, о чем написала на своей странице в соцсети Facebook.
Дело в том, что после проведенных работ колонна изменила свои цвет, текстуру и даже форму.
По словам Зои Рюриковой, этой публикацией она надеется повлиять на процесс восстановления первоначального архитектурного облика объекта.
Напомним, скульптура была создана Вячеславом Потапиным.
"Скульптура осталась на месте, но из-за варварской "реставрации" колонны и окраски в непонятно "розовый", цвет она потерялась... стала визуально смотреться ниже, чем должна быть", - написала в комментариях к посты дочь скульптора Мария Потапина.
Ранее сообщалось о завершении ремонта входной группы театра "Комедiя". На крыльце здания уложена гранитная облицовка ступеней, проводится окраска фасада над главным входом.
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