Нижегородцы возмутились видом колонны со статуей музы у театра "Комедiя" после реставрации Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы возмутились внешним видом колонны со статуей музы Талии у театра "Комедiя" после реставрации. Изменения заметила Зоя Рюрикова, о чем написала на своей странице в соцсети Facebook.

Дело в том, что после проведенных работ колонна изменила свои цвет, текстуру и даже форму.

По словам Зои Рюриковой, этой публикацией она надеется повлиять на процесс восстановления первоначального архитектурного облика объекта.

Напомним, скульптура была создана Вячеславом Потапиным.

"Скульптура осталась на месте, но из-за варварской "реставрации" колонны и окраски в непонятно "розовый", цвет она потерялась... стала визуально смотреться ниже, чем должна быть", - написала в комментариях к посты дочь скульптора Мария Потапина.

(Историческая колонна - слева, колонна после реставрации 2021 года - справа, фото из соцсети Facebook, Зоя Рюрикова)

Ранее сообщалось о завершении ремонта входной группы театра "Комедiя". На крыльце здания уложена гранитная облицовка ступеней, проводится окраска фасада над главным входом.