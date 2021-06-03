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Общество

Ямочный ремонт ещё на шести улицах Приокского района проведут в августе

09 августа 2021 18:23  [22] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В рамках второй очереди ямочного ремонта, начавшейся в Приокском районе, планируется отремонтировать участки ещё на шести улицах общей площадью 3 700 квадратных метров.

Как рассказал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов, в первую очередь будет отремонтирован участок на проспекте Гагарина, у дома №228. Кроме того, ямочный ремонт запланирован на улице Терешковой, 5, у офиса врачей общей практики, и на дороге к ФОКу "Щелоковский". Завершить все работы планируется в августе.

Кроме того, будут отремонтированы участки на улицах 40 лет Победы и Жукова, на дороге к городской клинической больнице №29 на улице Тропинина – около сквера у НИИИС им. Ю.Е. Седакова - работы там уже начаты.

Напомним, весной в районе было отремонтировано около 4 500 кв. метров асфальта на улицах Ларина, Тропинина, Батумской, Пятигорской, Бонч-Бруевича и Луганской, также было сделано 320 кв. метров тротуара на улице Лебедева, у школы №32.

Также в Приокском районе продолжаются работы по обустройству транспортной развязки в районе проспекта Гагарина и улице Ларина, которую также планируют сдать ко Дню города.

Ранее сообщалось, что в рамках ремонтных работ на проспекте Гагарина, около остановки Тобольские казармы ввели в эксплуатацию три новых светофора. Когда на этом участке дороги завершатся ремонтные работы, автомобилисты смогут выезжать с улицы Краснозвёздной налево. Сейчас выезд разрешён только направо - в направлении площади Лядова, что крайне неудобно, если маршрут запланирован в сторону Щербинок.

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Теги:
800-летие Дороги Ремонтные работы
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