Срок завершения работ по благоустройству сквера Красных Зорь сдвинули на осень Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Срок завершения работ в сквере Красных Зорь в Нижнем Новгороде, который благоустраивается по нацпроекту "Жильё и городская среда", может быть сдвинут на осень. Об этом сообщили в администрации Московского района.

"Срок сдачи по контракту - 15 июля. В настоящее время готовность сквера оценивается в 47%. На сегодняшний день выполнен снос аварийных деревьев, вырублена дикорастущая поросль, территория распланирована, уложено чуть больше 50% брусчатки, положен асфальт под спортивную площадку и почти на 50% заасфальтирована велодорожка. Причин, по которым подрядчик не успевает в срок сдать объект, много. Это и несвоевременное начало работ, недостаток рабочей силы и явная переоценка своих возможностей”, - сказал глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

При этом, из четырёх благоустраиваемых общественных пространств в этом году, сквер в микрорайоне Красные Зори самый большой по площади - почти 34 тыс.кв.м.

Глава районной администрации также сообщил, что контролирующие органы уже неоднократно штрафовали подрядную организацию за срыв сроков сдачи сквера в эксплуатацию.

"Подрядчик обещает завершить работы до 1 октября", - отметил Владимир Кропотин.

Согласно проекту благоустройства в сквере должны быть установлены детский игровой комплекс с резиновым покрытием, спортплощадка для занятий футболом и баскетболом,урны, лавки, догдиспенсеры, а также уложены более 5 000 кв.м брусчатки, обустроены велодорожки, разбит цветник площадью и высажены деревья и кустарники.

Напомним, это не первый срыв сроков подрядчиками при благоустройстве. Так, сквер на проспекте 70 лет Октября в Нижнем Новгороде будет доделывать новый подрядчик также уже осенью. А вот определенный по итогам конкурса новый подрядчик по благоустройству сквера на ул. Пермякова обещает завершить основные работы в срок.