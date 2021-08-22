Эксперт-мониторинг событий 20 – 27 августа 2021 года от АНО "Минин-центр" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – 800-летний юбилей Нижнего Новгорода и его значение для будущего развития

Как отмечает эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХиГС Андрей Дахин, 800 - летний юбилей Нижнего Новгорода стал событием, вынесшим наш город в топ внимания российской публичной политики, - внимания, вполне сопоставимое с тем, как это было в связи с возвращением городу его исторического названия в начале 1990-х гг.

Есть зримые признаки того, что наметился рост "весовой категории" Нижнего Новгорода и Нижегородской области в общем поле территориального развития в России. И дело не только в уникальной трансляции нижегородского юбилейного шоу по Первому каналу.

В 2021 году Нижний Новгород вошёл в плеяду городов России, представленных на чеканной монете ЦБ РФ в серии "Древние города России". Теперь десятирублёвая биметаллическая монета с изображением главного Ярмарочного здания начала хождение по России. В 2022 году планируется выпуск аналогичной монеты, посвящённой Городцу Нижегородской области. На 2023 год запланирован выпуск бумажной купюры достоинством 1000 руб. с изображением Нижегородской стрелки и Нижегородского кремля.

За всю обозримую историю города это происходит впервые.

Основной потенциал города складывается, конечно, не за счёт "графического искусства" дизайнеров ЦБ РФ, а за счёт искусства управления финансами и материальными активами в рамках ориентиров и нормативов, устанавливаемых ЦБ РФ. В частности, 24 ноября 2020 года размещен пятнадцатый облигационный заем Нижегородской области на сумму 10 млрд. рублей со сроком обращения 5,5 лет. Ставка по купонам составила 6,1% годовых. Это значит, что до рубежа 2025 г. есть просчитанный план экономического роста, который позволить осуществить все выплаты по этим облигациям.

Это значит также и то, что есть перспектива повышения спроса на Нижегородские ценные бумаги, перспектива формирования вокруг Н-Новгорода сильного гравитационного поля "притяжения" инвестиций и создания устойчивого Нижегородского бассейна инвестиций в бассейне реки Волги.

Для генерации такой гравитации также есть заделы. Один из них – проект высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ "Москва – Нижний Новгород" (с перспективой продления до Санкт-Петербурга. Движение в эту сторону – первая ласточка развития внешней транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода, которая в горизонте 2050 г. может позволить ему занять новую позицию ключевого "гравитационного" центра социально-экономического развития Поволжья.

Конечно, это будет не муниципальное образование, каким мы его знаем сейчас. Вектор формирования агломерации Нижний Новгорода может оснастить нас алгоритмом социально-экономических, деловых, социокультурных коммуникаций сопредельных муниципалитетов в рамках региональных, межрегиональных, федеральных национальных проектов.

Прорывным направлением видится движение в сторону создания межрегиональных проектов развития и проектных команд, инициатором и промоутером которых является Нижегородская агломерация.

Перспективное значение Нижегородской агломерации подчёркивает и новый проект по формированию Саровской "агломерации" - новой территории развития на базе наукограда Сарова. Своеобразная двойная "звёздная система" Нижний Новгород – Саров, которая будет действовать с опорой на новые элементы высокоскоростной транспортно-логистической инфраструктуры, сможет создать новое поле социального и экономического притяжения и развития, которого никогда не добиться по отдельности ни нынешнему Нижегородскому муниципалитету, ни нынешнему городу Саров. Это и есть "начало нового", рубеж которого отчёркивает 800-летие Нижнего Новгорода.

Региональная тема – визит премьер-министра Мишустина и инфраструктурные перспективы развития Нижегородской области

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, вслед за визитом президента Владимира Путина в рамках 800-летнего юбилея Нижний Новгород посетил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Помимо грандиозно организованного праздника, который стал федеральным событием, 800-летний юбилей Нижнего Новгорода в силу привлечения внимания федерального центра способствовал продвижению нижегородских стратегических проектов.

Это дополнительно подтвердил визит Михаила Мишустина.

Председатель правительства подчеркнул, что по поручению президента РФ Владимира Путина будет подготовлена новая программа по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. Внедренный стандарт комплексного развития территорий уже успешно развивается во многих городах России, в том числе и в Нижнего Новгороде.

Помимо это речь идет о принятии решений по принципиальным инфраструктурным проектам с соответствующим финансированием, определяющим будущее нижегородской агломерации.

Это, прежде всего, правительственное решение одобрение проекта комплексного развития территорий Нижегородской агломерации, с предоставлением федерального инфраструктурного кредита.

Средства будут направлены на строительство станции метро "Сенная", а также обеспечение инженерными коммуникациями (включая строительство водозабора) южных территорий Нижнего Новгорода для дальнейшего жилищного строительства.

Также речь идет о создании IT-кампуса в Нижнем Новгороде, который накануне юбилея был одобрен на федеральном уровне.

Столица Приволжья станет одним из восьми городов России, которые первыми получат бюджетный грант до 60% от стоимости проекта, и в перспективе сможет решить проблему дефицита IT – специалистов в Нижегородской области.

Таким образом, Нижний Новгород, помимо грандиозного праздничного юбилея получил реальные перспективы активного социально-экономического развития.

Муниципальная тема – расширение территориально-административных границ Сарова

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, Владимир Путин подписал указ о расширении границ Сарова.

Территория Сарова, где находится федеральный ядерный центр РФЯЦ-ВНИИЭФ, расширяется за счет присоединения к нему двух муниципалитетов Нижегородской области (часть Вознесенского района и Дивеевского округа) и части муниципалитета Мордовии (Темниковского района).

В данном федеральном решении можно отследить несколько причин.

Во-первых, сегодня Сарову не хватает площадей для развития. И это положительный момент, свидетельствующий об эффективной экономической динамике развития этого закрытого муниципалитета.

Напомним, что концепция расширения границ ЗАТО обсуждалась еще в марте. Комментируя такое решение, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что в городе есть дефицит земельных участков и на новых территориях можно будет развивать малоэтажное строительство жилья.

Во-вторых, это активное инвестиционное развитие Сарова, требующее и новых инфраструктурно оснащенных площадок. Сегодня технопарк "Саров" приступил к созданию дополнительных энергомощностей, что позволит привлечь на данную территорию новых резидентов. Сейчас резидентами технопарка являются 34 компании. Предполагается, что к 2024 году их число увеличится до 40.

Без сомнения, данная активность может являться примером для других нижегородских муниципалитетов.

Также в данном решении содержится и перспективность развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево - Саров", для создания новых объектов которого будет направлено около 14,3 млрд рублей, в том числе федеральных средств.

Присоединение части муниципалитета Мордовии (Темниковского района) – это пусть косвенное, но привлечение Мордовии к развитию этого кластера.

Стоит вспомнить, что исторически до введения советского административно-территориального деления, территория современного Сарова (Саровская пустынь) входила в Пензенскую губернию, а святыня Преподобного Серафима являлась социально-объединяющим фактором прежде всего для местного населения.

Таким образом решение о расширении территории Сарова имеет многогранное значение не только для этого ЗАТО, но и для Нижегородской области в целом.