Эксперт-мониторинг событий 26 – 30 апреля 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Нижегородская область попала в "девятку" рейтинга российских регионов по качеству жизни населения

Агентство "Национальные кредитные рейтинги" подготовило для РБК рейтинг привлекательности российских регионов.

Как отмечает эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХиГС Артем Фоменков, это уже второй для этой структуры опыт ранжирования субъектов федерации – первый был составлен в 2020-м году.

Нижегородская область, как и год назад, оказалась на 9-й позиции. Результат этот не то, чтобы предсказуемый (за год в условиях пандемии всякое может случиться!), но довольно приятный. В самом деле, находиться между Тюменской областью, столица которой справедливо считается одним из самых благоустроенных городов России, и Свердловской областью, с которой наш регион в плане экономического развития конкурирует ещё с советских времён, вполне достойно. При этом позади остались Татарстан, Ленинградская и Самарская области, которые всегда относились к числу продвинутых субъектов федерации.

Другой вопрос – насколько всерьёз следует воспринимать подобные рейтинги?

Большинство из нас помнит, как сравнительно недавно Нижний Новгород был признан самым комфортным для жизни, опередив весьма привлекательные мегаполисы не только России, но и многих других стран. Наладить же уборку снега в январе – марте нынешнего года эта первая позиция никак не помогла, а воспоминания о первой строчке звучали в лучшем случае как издёвка.

В рейтинге "Национального кредитного агентства" нет позиций, которые традиционно характеризуют уровень экономического развития – подобно стандартным в советские годы данным о выплавке чугуна и стали. Включены показатели, которые отражают уровень жизни людей в субъекте федерации. Среди них доступность жилья (соотношение средней зарплаты в регионе и стоимость одного квадратного метра жилья), просроченная задолженность по кредитам, обеспеченность жильём, доступной медициной и доступным средним образованием.

Конечно, какие-то показатели – не более чем "среднее по палате", но, в общем картина на основании этих критериев (включая лидерство Санкт-Петербурга) выглядит более-менее объективной. Следует также отметить, что показатели, используемые агентством "Национальные кредитные рейтинги", смотрятся выигрышными даже на фоне KPI для губернаторов, введённым в этом году для оценки доверия со стороны главы государства.

Во всяком случае, таких небесспорных для подсчёта критериев, как «доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом» или «качество городской среды", среди них нет. С другой стороны, нижегородцам кроме повода для какой-никакой, но радости (в оставшихся регионах страны всё ещё хуже, и часто намного!), есть и причины задуматься.

Всё-таки целый квадратный метр жилья на одну зарплату – пусть и тот, и другой показатель в данном случае среднестатистические – это, с одной стороны, не очень много в сравнении с другими регионами. С другой – на не самую большую квартиру в 50 метров усреднённый нижегородец официально должен работать 4 года и 2 месяца и при этом, естественно, не есть, не пить и т.д.

Не слишком высок и показатель стоимости основных фондов в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта на душу населения (1,4 по 10-балльной шкале). За столь длинным и, может быть, несколько громоздким обозначением скрываются стоимость зданий больниц, поликлиник, домов культуры, ФОКов, а также оборудования в них, поделённое на количество жителей. Увы, но нижегородский числитель в данном случае не очень велик ввиду не очень высоких вложений в инфраструктуру в этих отраслях.

То есть, поводы для пессимизма тоже присутствуют. Во всяком случае пока…

Региональная тема – дефицит IT – специалистов в Нижегородской области

На уходящей неделе появилась информация о значительной нехватке IT - специалистов в Нижегородской области

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, данные интересные, на фоне лидерских позиций нашей области по объему экспорта IT-услуг в масштабах России.

С другой стороны, есть и другая, более детальная статистика по IT – специалистам, которую озвучил губернатор Глеб Никитин, и которая более соответствует реальности.

В чем причины дефицита IT – специалистов?

Прежде всего это их востребованность в условиях развития новейших технологий. Например, быстрое развитие Интернет-коммуникаций, особенно в преддверии предстоящих выборов, резко увеличил спрос на профессиональных SMM-специалистов. И сегодня очень активно, прежде всего в частном секторе, появляются курсы и программы по их интенсивной подготовке.

С другой стороны, вариантов полноценной подготовки IT–профессионалов явно недостаточно.

При том, что центры IT-услуг сегодня концентрируются в крупных агломерациях, прежде всего в Москве. Несмотря на возможности дистанционной работы, большинство продвинутых IT–профессионалов географически тяготеет к столице нашей Родины, и по причине комфортности проживания в ней, и, что не маловажно, по наличию возможностей активного профессионального продвижения.

Что делать в этой связи в Нижегородской области?

Некоторые варианты очевидны и уже озвучены. Это прежде всего, активизация подготовки собственных кадров на существующей научно-образовательной региональной базе. Также это создание условий по стимулированию IT-технологий в Нижегородской области, и привлечение IT – специалистов из других регионов.

При этом важно рассматривать проблему дефицита IT – специалистов в контексте развития нижегородской агломерации и инфраструктурных проектов. Мировой и отечественный опыт показывает, что активные агломерационные процессы порождают и активную среду для развития IT-технологий, что соответственно и привлекает необходимых специалистов.

Факторами инновационного развития агломераций сегодня являются: качественная среда для жизнедеятельности и раскрытия человеческого потенциала; наличие креативного класса; скорость и глубина распространения знаний и обмена информацией; генерация инноваций и технологий.

С учетом пандемии наметилась еще одна интересная тенденция, в перспективе меняющая базовый характер концентрации интеллектуальных и технологических ресурсов только в Москве. А именно – это постепенный исход из столицы компаний и специалистов современного профиля.

Причинами этого является целый ряд факторов.

Это и дороговизна земли, и прочие столичные издержки, сдерживающие рост в условиях конкуренции. Это развитие технологий связи и логистики, сокращающие разрыв в уровне доступности сервисов обслуживания и торговли между столицей и периферией.

Это экологический фактор, который делает менее привлекательным постоянное проживание в Москве, и соответственно стимулирует миграцию профессиональных кадров в спокойную российскую провинцию. И хотя тенденция исхода из столицы сегодня пока не изменяет общую инерцию московского «кадрового пылесоса», тем не менее Нижегородская область располагает потенциалом и всеми возможностями для активного развития IT-технологий и привлечения соответствующих специалистов.

Муниципальная тема – Интернет-голосование в нижегородских муниципалитетах за объекты благоустройства

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, в Нижегородской области с 26 апреля по 30 мая 2021 г. активно проходило рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2022 год.

В голосовании принимали участие жители старше 14 лет из 19 нижегородских муниципалитетов с населением более 20 тыс. человек.

Основной площадкой голосования стала Интернет-платформа "Голос.За" / https://golosza.ru/ На конец недели на сайте проголосовало свыше 60 тыс. человек. Помимо онлайн-формата, жители могли проголосовать через устройства волонтёров в общественных местах своих муниципалитетов.

Напомним, что рейтинговое голосование на интернет-платформе "Голос.За" было организовано в Нижегородской области с 2019 года.

Выбранные жителями объекты, предусматривают финансирование из федерального бюджета в первоочередном порядке, а также софинансирование из регионального и муниципальных бюджетов.

Так объем финансирования в 2020 г. из бюджетов всех уровней составил 1 471,8 млн.руб., в том числе: федеральный бюджет – 1 068,6 млн.руб., областной бюджет – 279,5 млн.руб., местные бюджеты – 123,7 млн.руб.

В 2019 г. в голосовании на территории 18 нижегородских муниципалитетов в общей сложности приняло участие 223 195 человек, в 2020 г. – 272 489 человек.

Подобные форматы позволяют выбирать самые актуальные проекты, значимые с точки зрения развития муниципалитета, и соответственно, получать дополнительные, и весьма серьезные средства из вышестоящих бюджетов на их реализацию.

В этой связи понятна заинтересованность муниципальных властей, стремящихся с помощью гражданской активности получить дополнительные финансовые возможности для продвижения свих территорий. Также жители муниципалитетов получают возможность определять бюджетные приоритеты в проектировании муниципального развития. Напомним также, что в настоящее время в Нижегородской области реализуется несколько программ инициативного бюджетирования. Несколько из них предусматривают софинансирование разных уровней: регионального, муниципального бюджетов, и со стороны жителей.

В 2020 году появился новый формат инициативного бюджетирования, для которого софинансирование граждан и юридических лиц является добровольным условием, а основные средства на инициативные проекты предусматриваются из местного бюджета.

В 2021 году появился и первый пример реализации этого формата. В Дзержинске группа граждан выступила с инициативой общегородского проекта установки в Центральном парке культуры и отдыха "Колеса обозрения". Для реализации проекта был подготовлен пакет необходимых документов и было собрано свыше 2 тысячи подписей горожан.

Инициатива была поддержана специальной комиссией из представителей администрации города и депутатов городской Думы. Оценочная стоимость дзержинского паркового аттракциона составила 27 млн.рублей, которые в этом году будут полностью выделены из городского бюджета.

Запуск в эксплуатацию дзержинского "Колеса обозрения" запланирован на осень этого года. И это является убедительным примером реализации гражданских инициатив и проектов в реальные результаты муниципального развития.