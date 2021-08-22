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Общество

Около 6 млн рублей потрачено на восстановление повреждённых объектов благоустройства в Нижнем Новгороде

07 сентября 2021 13:32  [117] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде участились акты вандализма на территориях, благоустроенных в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", а также к 800-летнему юбилею.Так, накануне злоумышленники выкопали цветы в сквере на площади Буревестника в Сормове, который открылся 13 августа после благоустройства. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

Глава администрации района Светлана Горбунова рассказала, что после реконструкции сквер продержался меньше месяца - в одну ночь из клумб были выкопаны гортензии, розы, посконник, гейхерелла. О случившемся уже сообщили подрядчику, в настоящее время готовится обращение в правоохранительные органы.

Кроме того, на площади Буревестника после благоустройства на памятном знаке "Метеор" регулярно появляются надписи, которые приходится устранять.

На площади Славы весной была срублена и выброшена голубая ель, посаженная в прошлом году в рамках комплексного благоустройства, в сквере на ул. Никиты Рыбакова местные жители регулярно выкапывают посаженные кустарники, на пр. Кораблестроителей часто повреждается игровое оборудование на детских площадках.

Сормовская администрация призывает горожан бережнее относиться к обновленным общественным пространствам.

По информации городского департамента благоустройства, случаи вандализма на новых благоустроенных территориях нередки. Так, например, в сквере Прыгунова, сквере "Самбо", сквере по ул.Мончегорской, сквере на пл.Киселева, территории вокруг Мещерского озера, зоне отдыха на берегу Гребного канала, сквере им.1905 года были повреждены элементы детских площадок, резиновое покрытие, ограждение, скамейки, разрушены части террасной доски, покрытие дорожек, сломаны деревья и украдены цветы.

На Щелоковском хуторе нижегородцы повредили лежаки, сломали поручни и выломали доски у настилов, воркаут-площадка на улице Ларина также пострадала от рук вандалов.

Ежегодно весной районные администрации создают комиссии для выявления повреждений благоустройства, сведения передаются в подрядные организации для устранения в рамках гарантийных обязательств.

Когда действия вандалов не подпадают под гарантийный ремонт, приходится выделять дополнительные средства из бюджета на замену испорченного оборудования. Так, на восстановление повреждённых элементов за 2020-2021 годы было потрачено более 5,9 млн рублей, подчеркнули в городской администрации.

Для сохранности благоустроенных объектов и предотвращения разрушения элементов благоустройства в адрес Управления МВД России по Нижнему Новгороду направлено обращение об усилении патрулирования общественных территорий города. Также рассматривается вопрос об установке камер видеонаблюдения на ряде территорий.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев призвал уличных художников не портить отремонтированные фасады зданий и рассказал о планах мэрии организовать специальное пространство для творчества.

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Теги:
Благоустройство Вандализм
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